Après Bouygues Telecom et SFR, Orange se lance à son tour sur le marché de la montre connectée pour enfants avec SaferKids, couplée à un forfait bloqué. L'opérateur propose un prix d'appel plus bas que ses concurrents.
Orange a dévoilé ce mercredi 19 novembre l'offre SaferKids, qui est vendue sous la forme d'une montre connectée pour enfants, avec un forfait bloqué sans engagement. L'opérateur historique rejoint ainsi Bouygues Telecom et SFR, qui proposent déjà ce type d'alternative au premier téléphone portable. Avec une montre européenne, un prix cassé à son lancement et une gamme SaferPhone enrichie d’un forfait 100 Go pour les lycéens, la nouvelle offensive familiale d'Orange est plutôt intéressante.
Une montre connectée pour enfants pilotée depuis le téléphone des parents clients d'Orange
Là où Bouygues et SFR ont misé sur les fabricants chinois TCL et Honor, Orange a préféré une marque espagnole, SaveFamily, et son modèle SaveWatch Plus 2. Ici, la montre sert d'abord à appeler ses proches et à être joint par eux. Les parents décident quels contacts sont autorisés, et un bouton SOS permet à l'enfant de joindre un numéro favori en cas de problème.
Tout se gère depuis l'application SaveFamily, sur le téléphone d'un parent. C'est là qu'on consulte la position de la montre, qu'on définit la liste des contacts autorisés et qu'on programme des plages de déconnexion. À l'école, pendant les devoirs ou à l'entraînement, elle se fait oublier. Pour la prise en main, Orange propose des tutoriels et une assistance au 3900, ainsi que des conseils aux parents sur son site Bien vivre le digital.
Concernant les tarifs, Orange marque de gros points, en tout cas pour le moment. Jusqu'au 2 décembre, la montre affichée à 139 euros prix fabricant tombe à 68 euros, avec une formule de 15 % de remise immédiate, puis 50 euros remboursés, à demander soi-même après l'achat. Après le 2 décembre, il faudra compter 89 euros, remboursement déduit. Ces prix supposent de souscrire le forfait SaferKids de 2 Go proposé par Orange, sans engagement. Comme il est bloqué, aucun hors-forfait n'est possible. Il coûte 4,99 euros par mois aux abonnés Internet Orange et 9,99 euros aux autres.
Bouygues, SFR, Orange : quelle montre pour enfants coûte vraiment le moins cher ?
Orange refait son retard sur ses concurrents. Bouygues Telecom a tiré le premier en juin 2025 avec sa Kids Watch signée TCL, remplacée en octobre par le modèle MT48. SFR a suivi le 18 août avec son Pack Kids Protégés, bâti autour de la Honor Choice Kids Watch Plus. Sur le forfait, Orange et Bouygues s’alignent, avec 4,99 euros par mois pour leurs clients box (chez Bouygues, il faut aussi un forfait mobile maison), 9,99 euros pour les autres. SFR facture le sien 11,99 euros, avec une remise pour ses abonnés box qu’il ne chiffre plus sur sa page, mais se montre plus large en data, avec 5 Go contre 2 Go chez ses rivaux.
La principale différence se fait sur le prix de la montre. Orange profite du Black Friday pour être le moins cher avec ses 68 euros, mais d'une courte tête, on va dire. SFR demande 69 euros, payables comptant ou en quatre fois. Bouygues réclame 97 euros pour sa nouvelle MT48 (1 euro, puis 4 euros par mois pendant deux ans). Pour un foyer sans box qui garde le forfait 24 mois, la facture atteint environ 308 euros chez Orange pendant la promotion et 329 euros ensuite, contre 337 euros chez Bouygues et 357 euros chez SFR. Pour les abonnés box, Orange descend à 188 euros pendant le Black Friday, puis 209 euros, contre 217 euros chez Bouygues. Chez SFR, tout dépendra de la remise appliquée au forfait.
Enfin, pour les ados, Orange étoffe sa gamme SaferPhone. Le forfait 5 Go est proposé à 5,99 euros par mois pour les clients Internet. Un nouveau forfait de 100 Go, taillé pour les lycéens, arrive à 13,99 euros par mois pour ces mêmes clients. Les deux donnent droit, sur demande, à un pack Protection Enfant adapté à l'âge, qui comprend le contrôle parental, la géolocalisation du téléphone, l'aide à l'installation et l'alerte anti-cyberharcèlement sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Cette alerte, assurée par SafeBear, est offerte un an d'ailleurs. Ensuite, il faudra décider de la garder, pour 10 euros par mois ou 48 euros par an, au choix.