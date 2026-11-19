Enfin, pour les ados, Orange étoffe sa gamme SaferPhone. Le forfait 5 Go est proposé à 5,99 euros par mois pour les clients Internet. Un nouveau forfait de 100 Go, taillé pour les lycéens, arrive à 13,99 euros par mois pour ces mêmes clients. Les deux donnent droit, sur demande, à un pack Protection Enfant adapté à l'âge, qui comprend le contrôle parental, la géolocalisation du téléphone, l'aide à l'installation et l'alerte anti-cyberharcèlement sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Cette alerte, assurée par SafeBear, est offerte un an d'ailleurs. Ensuite, il faudra décider de la garder, pour 10 euros par mois ou 48 euros par an, au choix.