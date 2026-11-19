OpenAI entraînait ses agents IA dans des « bacs à sable », des environnements censés les isoler d’internet. Comme d’autres développeurs, l’entreprise teste souvent ses modèles avec moins de garde-fous que les versions diffusées au public, afin d’en mesurer toutes les capacités. Sont retirés, par exemple, les systèmes qui poussent l’agent à rester dans son périmètre ou qui font examiner les actions exigeant des autorisations spéciales. Selon la plainte, ce retrait imposait un cloisonnement plus strict, et OpenAI a admis que ces protections auraient pu limiter l’attaque. Or, plusieurs agents partageaient un même service de paquets logiciels, mal configuré. Ils l’ont détourné en forum improvisé, où ils s’échangeaient des informations, et une faille leur a aussi ouvert l’accès à internet. Environ 1 200 agents ont fréquenté ce forum et près de 700 ont attaqué Hugging Face en juillet : 17 600 actions en deux jours et demi, et deux semaines de travail à plein temps pour l’équipe de sécurité de la plateforme.