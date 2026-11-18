Comme prévu, Proton lance Lumo Desktop, une application pour Windows, macOS et Linux. Son assistant IA peut maintenant se connecter à vos fichiers et à vos outils, exécuter des tâches à heure fixe et retenir vos consignes d’une conversation à l’autre.
Jusqu’ici, Lumo répondait dans une fenêtre de discussion. Avec Lumo Desktop, il peut agir sur l’ordinateur et dans les applications de l’utilisateur, avec des droits que celui-ci fixe lui-même.
Fichiers, tâches planifiées, consignes : Lumo sort de la fenêtre de chat
Les Connectors, accessibles depuis le menu « Customize », relient Lumo à des outils externes. Sur l’ordinateur, il peut parcourir les fichiers, lancer des commandes tapées dans le terminal et lire des pages web dans le navigateur. Il se connecte aussi à Proton Mail via Proton Mail Bridge, à Google Drive, à Jira, à Confluence et à des serveurs MCP, locaux ou distants. Le MCP (Model Context Protocol) est un langage commun qui permet à un assistant IA de dialoguer avec un outil tiers. Pour chaque connecteur, l’utilisateur choisit ce qui s’exécute seul, ce qui demande son accord et ce qui est bloqué. Proton cite une boîte mail où Lumo peut chercher, doit demander avant d’envoyer un message et ne peut rien supprimer.
Avec Schedules, Lumo exécute une tâche à une heure précise ou de façon récurrente, comme un résumé hebdomadaire de la boîte de réception ou un bilan mensuel des dépenses. On la décrit en langage courant, Lumo pose les questions qui manquent, puis prépare la tâche à valider. Chaque tâche a ses propres permissions. Les Skills, eux, enregistrent des instructions, des modèles et des fichiers de référence que Lumo réutilise d’une conversation à l’autre, par exemple pour rédiger ses e-mails dans son style. On peut écrire un Skill, demander à Lumo d’en créer un ou en importer un. Les Custom Lumos existants sont migrés automatiquement vers les Skills.
Fin août nous rapportions déjà que le dépôt GitHub public de Proton Mail laissait penser que Lumo pourrait agir dans la messagerie (libellés, filtres Sieve, mise en veille), avec confirmation avant toute action sensible. Puisque la connexion nécessite le bridge, cela signifie donc qu’elle est réservée aux abonnements payants. Rappelons que le bridge permet de configurer un compte Proton Mail sur un gestionnaire de courrier tiers en créant un serveur en local et, ce, afin de contourner les vulnérabilités liées au protocole IMAP.
Côté confidentialité, Proton affirme que les conversations et les données des applications connectées ne servent ni à entraîner des modèles ni à diffuser de la publicité ciblée. Grâce au chiffrement « zero access », seul l’utilisateur peut lire son historique. Lumo ne garde aucun journal côté serveur. Il est protégé par le droit suisse et hébergé en Europe, hors de portée du CLOUD Act américain. Un premier cluster NVIDIA B300 entre en service en Suisse. Pour rappel, cet été, proton a déplacé les serveurs de Lumo vers l’Allemagne. Dans sa démarche de transparence, Proton a publié le code de Lumo Desktop.