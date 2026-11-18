Les Connectors, accessibles depuis le menu « Customize », relient Lumo à des outils externes. Sur l’ordinateur, il peut parcourir les fichiers, lancer des commandes tapées dans le terminal et lire des pages web dans le navigateur. Il se connecte aussi à Proton Mail via Proton Mail Bridge, à Google Drive, à Jira, à Confluence et à des serveurs MCP, locaux ou distants. Le MCP (Model Context Protocol) est un langage commun qui permet à un assistant IA de dialoguer avec un outil tiers. Pour chaque connecteur, l’utilisateur choisit ce qui s’exécute seul, ce qui demande son accord et ce qui est bloqué. Proton cite une boîte mail où Lumo peut chercher, doit demander avant d’envoyer un message et ne peut rien supprimer.