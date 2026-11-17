À l'instar des MacBook Neo, Apple ferait en fait du recyclage avec cette puce. Si les MacBook Neo utilisent une puce A18 Pro défectueuse, avec un cœur qui ne fonctionne pas correctement, la marque à la pomme reproduit l'opération ici. Le cœur désactivé serait en fait défectueux, et le fabricant préfère le couper, afin de proposer des performances correctes, pour des produits qui n'ont pas besoin d'autant de puissance qu'un iPhone.