La nouvelle Apple TV serait-elle pas assez performante ? La puce A19 n'est pas strictement identique à celle que l'on trouve dans les iPhone 17.
La nouvelle Apple TV 2026 cache un secret qu'Apple s'est bien gardé d'annoncer quand elle a été dévoilée. En effet, selon des données de diagnostic système, il lui manquerait un cœur sur sa puce A19.
Un cœur en moins
Des données de diagnostic partagées par l'explorateur de code pdfu indiquent que la nouvelle Apple TV 4K utiliserait une puce A19, avec un cœur efficient coupé. La puce compterait donc 5 cœurs au total, contre 6 habituellement, pour les versions commercialisées dans les iPhone sortis l'an passé, notamment l'iPhone 17.
Les fréquences maximales relevées sont de 4,26 GHz pour les cœurs performants et de 2,592 GHz pour les cœurs efficients. Le GPU, doté de cinq cœurs, atteindrait quant à lui 1,47 GHz. Il s'agit de fréquences maximales et non de mesures de performances.
Pourquoi une puce moins performante ?
À l'instar des MacBook Neo, Apple ferait en fait du recyclage avec cette puce. Si les MacBook Neo utilisent une puce A18 Pro défectueuse, avec un cœur qui ne fonctionne pas correctement, la marque à la pomme reproduit l'opération ici. Le cœur désactivé serait en fait défectueux, et le fabricant préfère le couper, afin de proposer des performances correctes, pour des produits qui n'ont pas besoin d'autant de puissance qu'un iPhone.
Ce n'est pas la première fois que la marque à la pomme utilise ce type de puces sur ses Apple TV, sur la version 2022 déjà, dotée de la puce A15, un cœur du CPU était désactivé.