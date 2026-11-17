Cette découverte vient conforter les informations publiées ces derniers mois concernant la prochaine évolution majeure de Windows 11. Contrairement aux versions 25H2 et 26H2, qui reposent sur la même base technique que 24H2, 27H2 pourrait se traduire par une évolution plus profonde de l’architecture du système.

Microsoft chercherait en particulier à réunifier les deux branches de Windows 11 qui coexistent depuis l'arrivée de 26H1, version réservée aux nouveaux PC équipés de puces Snapdragon X2 ou NVIDIA RTX Spark. Développée sur un cœur Windows différent de celui de 26H2 , elle ne permet pas aux machines concernées de migrer vers cette dernière version. Microsoft leur a toutefois promis une possibilité de mise à jour ultérieure, et 27H2 pourrait justement être l'occasion de ramener l'ensemble des appareils sur une base commune.

Une telle opération nécessiterait de remplacer une partie des composants du système, plutôt que de simplement activer des fonctionnalités déjà présentes, comme lors du passage de 25H2 à 26H2. Pour les utilisateurs et utilisatrices, cela signifierait une mise à jour de plusieurs gigaoctets et une installation plus longue, comparable à celle de 24H2 en 2024. Ce type de migration présente aussi davantage de risques de compatibilité avec les pilotes et les logiciels, ce qui pourrait inciter Microsoft à privilégier un déploiement progressif.

L'ampleur de cette mise à jour serait donc avant tout technique, sans nécessairement s'accompagner d'une multitude de nouveautés visibles. Microsoft distribue désormais une grande partie des nouvelles fonctionnalités de Windows au fil des mises à jour mensuelles, indépendamment des changements de version.