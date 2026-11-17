Microsoft n'a toujours pas annoncé Windows 11 27H2, mais son nom vient d'apparaître dans les fichiers d'une récente version expérimentale du système. Un nouvel indice qui vient renforcer les informations circulant depuis plusieurs semaines sur la prochaine grande mise à jour de Windows.
Jusqu'ici, Windows 11 27H2 avait fait parler de lui à travers les indiscrétions de journalistes bien renseignés, mais la prochaine version annuelle du système commence à laisser des traces plus concrètes. Le chercheur XenoPanther vient en effet de découvrir une référence explicite à 27H2 dans la toute dernière build expérimentale de Windows 11, publiée le 13 novembre. Une première qui donne un peu plus de consistance aux projets prêtés à Microsoft pour 2027.
Une référence à Windows 11 27H2 cachée dans les stratégies de groupe
C’est donc en fouillant les fichiers de la build 29708.1003 distribuée sur le canal expérimental Future Platforms, que XenoPanther a repéré une entrée baptisée SUPPORTED_Windows_11_27H2, accompagnée du libellé « Windows 11, version 27H2 or later ».
La référence figure dans le fichier Windows.adml, qui contient les textes utilisés par les modèles d’administration de Windows. Ces fichiers permettent aux équipes informatiques de gérer les stratégies de groupe, et servent entre autres à indiquer les versions minimales du système nécessaires pour appliquer une stratégie donnée.
On ignore toutefois à quel paramètre précis cette nouvelle entrée est associée, de même que le chercheur n’exclut pas une erreur dans le fichier, qui ne mentionne ni 26H1 ni 26H2.
Vers une refonte technique de Windows 11 en 2027
Cette découverte vient conforter les informations publiées ces derniers mois concernant la prochaine évolution majeure de Windows 11. Contrairement aux versions 25H2 et 26H2, qui reposent sur la même base technique que 24H2, 27H2 pourrait se traduire par une évolution plus profonde de l’architecture du système.
Microsoft chercherait en particulier à réunifier les deux branches de Windows 11 qui coexistent depuis l'arrivée de 26H1, version réservée aux nouveaux PC équipés de puces Snapdragon X2 ou NVIDIA RTX Spark. Développée sur un cœur Windows différent de celui de 26H2, elle ne permet pas aux machines concernées de migrer vers cette dernière version. Microsoft leur a toutefois promis une possibilité de mise à jour ultérieure, et 27H2 pourrait justement être l'occasion de ramener l'ensemble des appareils sur une base commune.
Une telle opération nécessiterait de remplacer une partie des composants du système, plutôt que de simplement activer des fonctionnalités déjà présentes, comme lors du passage de 25H2 à 26H2. Pour les utilisateurs et utilisatrices, cela signifierait une mise à jour de plusieurs gigaoctets et une installation plus longue, comparable à celle de 24H2 en 2024. Ce type de migration présente aussi davantage de risques de compatibilité avec les pilotes et les logiciels, ce qui pourrait inciter Microsoft à privilégier un déploiement progressif.
L'ampleur de cette mise à jour serait donc avant tout technique, sans nécessairement s'accompagner d'une multitude de nouveautés visibles. Microsoft distribue désormais une grande partie des nouvelles fonctionnalités de Windows au fil des mises à jour mensuelles, indépendamment des changements de version.
- Refonte graphique de l'interface réussie
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