Google Maps sait désormais bâtir des itinéraires complets via son assistant Ask Maps : sortie shopping, week-end ou road trip de plusieurs jours, avec étapes numérotées sur la carte. La France fait partie des pays où la fonction est désormais disponible, sous le nom « Demander à Maps ».
Avec Ask Maps, Google Maps ne se contente plus de vous guider d’un point A à un point B : l’application compose le programme à votre place. La fonction arrive à l’approche des fêtes, avec plusieurs nouveautés plus ou moins accessibles selon votre pays.
Un itinéraire jour par jour, retouchable en conversation
D’après 9to5Google, Ask Maps peut produire des plans allant d’une simple virée shopping à un road trip de plusieurs jours. Pour un voyage long, l’assistant génère un programme jour par jour, avec des conseils et des épingles numérotées pour visualiser chaque étape. Google cite l’exemple d’un trajet de trois jours mêlant randonnées côtières et dîners face à la mer.
Le plan se partage avec vos proches et s’exporte vers Google Docs, mais seulement depuis un ordinateur. Une fois sur la route, l’itinéraire s’ouvre depuis Ask Maps ou via un badge « itinerary » dans l’historique de discussion. Il affiche alors le trafic en direct, l’ouverture des lieux et même « l’ambiance » de la prochaine étape, selon la formule de Google.
On peut aussi demander d’ajouter un point de vue ou une pause déjeuner en cours de route, puis lancer le guidage vers l’étape suivante. C’est là que l’outil se distingue d’un simple générateur de listes : le plan reste vivant, ajustable à la volée.
Rendez-vous et listes : les nouveautés qui n’arriveront pas toutes en Europe
Ask Maps gagne aussi des capacités « agentiques ». Il peut chercher des rendez-vous en ligne (beauté, soins pour animaux, auto, réparations à domicile) et appeler les commerces pour vous. Une requête comme « Trouve-moi un rendez-vous manucure à 16 h près de chez moi » renvoie une liste de créneaux libres. Autre ajout : la recherche dans vos listes de lieux enregistrés, par exemple pour repérer ceux qui ont de la place pour cinq personnes dans les 30 prochaines minutes.
Mais attention au calendrier : les itinéraires et la recherche dans les listes sont disponibles partout où Ask Maps existe, soit plus de 200 pays et territoires, en revanche, les conseils « Know Before You Go » et la prise de rendez-vous démarrent d’abord aux États-Unis, sans date précise pour le reste du monde.
Ask Maps débarque dans 30 pays européens de plus
Le déploiement concerne Android et iOS, et l’extension européenne inclut l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Google présente Ask Maps comme la plus grosse mise à jour de Maps en plus de dix ans, propulsée par Gemini et alimentée par des informations sur plus de 300 millions de lieux et des avis de plus de 500 millions de contributeurs.
En France, on peut déjà demander à Maps de préparer un week-end étape par étape ou de retrouver une bonne adresse parmi ses lieux enregistrés. Pour laisser Google appeler un commerce à sa place afin de trouver un créneau, il faudra encore patienter : la fonction démarre aux États-Unis et Google n’a donné aucune date pour la France. Si vous vous intéressez aux ajustements récents de l’application, on avait aussi vu Google Maps corriger un défaut sur iPhone.
Reste à voir si l’IA saura bâtir un week-end qui ne ressemble pas au top 10 des lieux les plus avis-és du coin.