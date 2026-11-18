En France, on peut déjà demander à Maps de préparer un week-end étape par étape ou de retrouver une bonne adresse parmi ses lieux enregistrés. Pour laisser Google appeler un commerce à sa place afin de trouver un créneau, il faudra encore patienter : la fonction démarre aux États-Unis et Google n’a donné aucune date pour la France. Si vous vous intéressez aux ajustements récents de l’application, on avait aussi vu Google Maps corriger un défaut sur iPhone.