À l'origine du problème, on trouve le Common Log File System (CLFS), un composant de Windows chargé de gérer des fichiers journaux utilisés par les applications et les services du système. Régulièrement visé par des attaques, il a fait l'objet d'un renforcement de sécurité en octobre 2025, Microsoft ayant alors introduit un système d'authentification cryptographique destiné à vérifier l'intégrité des journaux avant leur traitement, et ainsi éviter qu'un fichier manipulé ne puisse servir à exploiter une vulnérabilité.

Problème : cette protection présente elle-même une faille. Lorsqu'un programme ouvre un journal CLFS, Windows peut être amené à créer un fichier auxiliaire portant l'extension .cnpf. Or, si le journal a été créé par un utilisateur ordinaire, mais ouvert par un programme disposant de droits plus élevés, l'OS utilise les privilèges de ce programme pour créer le fichier auxiliaire, tout en permettant à l'utilisateur initial de le modifier. Un attaquant peut ainsi provoquer la création d'un fichier dans un emplacement normalement protégé, puis en modifier le contenu. Une opération qui peut aboutir à une élévation de privilèges et permettre à l'attaquant d'obtenir les droits SYSTEM , pour ensuite prendre le contrôle du système.

Plus embêtant encore, selon Nightmare Eclipse, cette technique pourrait également servir à contourner les protections contre les modifications non autorisées des antivirus et des solutions EDR, y compris celles de Microsoft Defender, en leur faisant exécuter des opérations qu'ils considèrent comme légitimes, puisqu'elles proviennent de leurs propres processus.