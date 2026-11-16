Nightmare Eclipse a encore frappé. Le chercheur en sécurité vient de divulguer SignDrop, une nouvelle faille zero-day qui détourne une protection de Windows pour obtenir les privilèges les plus élevés du système.
Et une de plus ! Depuis plusieurs mois, le chercheur en sécurité Abdelhamid Naceri, alias Nightmare Eclipse, enchaîne les divulgations de failles zero-day dans Windows 11, sans attendre que Microsoft publie les correctifs. Sa dernière trouvaille, baptisée SignDrop, risque une nouvelle fois de bousculer Redmond. Et pour cause : elle détourne une mesure de sécurité introduite pour empêcher l'exploitation d'autres vulnérabilités dans Windows, et pourrait même permettre de contourner les protections de Microsoft Defender.
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Une mesure de sécurité retournée contre Windows
À l'origine du problème, on trouve le Common Log File System (CLFS), un composant de Windows chargé de gérer des fichiers journaux utilisés par les applications et les services du système. Régulièrement visé par des attaques, il a fait l'objet d'un renforcement de sécurité en octobre 2025, Microsoft ayant alors introduit un système d'authentification cryptographique destiné à vérifier l'intégrité des journaux avant leur traitement, et ainsi éviter qu'un fichier manipulé ne puisse servir à exploiter une vulnérabilité.
Problème : cette protection présente elle-même une faille. Lorsqu'un programme ouvre un journal CLFS, Windows peut être amené à créer un fichier auxiliaire portant l'extension .cnpf. Or, si le journal a été créé par un utilisateur ordinaire, mais ouvert par un programme disposant de droits plus élevés, l'OS utilise les privilèges de ce programme pour créer le fichier auxiliaire, tout en permettant à l'utilisateur initial de le modifier. Un attaquant peut ainsi provoquer la création d'un fichier dans un emplacement normalement protégé, puis en modifier le contenu. Une opération qui peut aboutir à une élévation de privilèges et permettre à l'attaquant d'obtenir les droits SYSTEM, pour ensuite prendre le contrôle du système.
Plus embêtant encore, selon Nightmare Eclipse, cette technique pourrait également servir à contourner les protections contre les modifications non autorisées des antivirus et des solutions EDR, y compris celles de Microsoft Defender, en leur faisant exécuter des opérations qu'ils considèrent comme légitimes, puisqu'elles proviennent de leurs propres processus.
Pas encore de correctif pour SignDrop : faut-il s'inquiéter ?
Nightmare Eclipse estime que près de 80 % des installations Windows dans le monde seraient vulnérables à SignDrop. Si la faille a bien été exploitée par les chercheurs de Cyderes, qui ont réussi à obtenir les droits SYSTEM sur une machine de test, son ampleur est plus difficile à établir. Le chercheur en sécurité Will Dormann a lui aussi confirmé auprès d'Ars Technica avoir réussi à reproduire l'attaque, mais parmi ses nombreuses machines de test, une seule réunissait les conditions nécessaires à son exploitation. D'après ses observations, l'exploitation dépendrait notamment de la version de Windows et du mode d'authentification CLFS.
SignDrop ne permet pas non plus de compromettre un PC à distance. Pour exploiter la faille, un attaquant doit déjà pouvoir exécuter du code sur la machine, avec les droits d'un utilisateur ordinaire. Elle peut donc servir à aggraver une compromission existante, mais pas à pénétrer directement dans le système.
Interrogée par SecurityWeek, Microsoft a confirmé enquêter sur la vulnérabilité, tout en assurant que Defender détectait et bloquait les tentatives d'exploitation et qu'aucune attaque utilisant SignDrop n'avait été observée dans la nature. En attendant un correctif, désactiver la protection CLFS n'est pas une solution, puisque cela exposerait de nouveau Windows aux failles qu'elle était censée neutraliser.