Depuis avril 2026, ce chercheur enchaîne les publications de failles zero-day dans les produits de sécurité de Microsoft, en réaction à un différend sur le traitement de ses signalements. BlueHammer, RedSun, UnDefend et YellowKey ouvraient, entre avril et mai, un accès SYSTEM ou désactivaient la protection de Defender. Trois de ces failles avaient été exploitées dans de vraies attaques avant l’arrivée d’un correctif.

RoguePlanet , notée 7,8 sur l’échelle de sévérité CVSS, a ensuite exploité un défaut de synchronisation dans le moteur antivirus pour substituer un fichier malveillant au fichier légitime pendant sa vérification, avant d’être corrigée début juillet par une mise à jour hors calendrier du moteur de protection. Selon un décompte publié à la mi-août, on en était à dix failles différentes rendues publiques, ShieldBreak comprise.

En mai 2026, Microsoft a nommé sa Digital Crimes Unit dans un billet de blog consacré aux divulgations non coordonnées. Pour une partie de la communauté de la cybersécurité, cette mention équivaut à une menace à peine voilée de poursuites. Katie Moussouris, la chercheuse en cybersécurité à l’origine du premier programme de primes aux failles de Microsoft, avait alors averti que cette mention risquait de dissuader d’autres chercheurs de signaler leurs découvertes.

Bien qu’un porte-parole ait ensuite nuancé ces propos sur les réseaux sociaux, le billet original n’a jamais été modifié. Le chercheur affirme avoir perdu l’accès au portail officiel de signalement de Microsoft avant même d’avoir pu déposer un rapport sur ce canal.

