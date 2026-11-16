En 2023, les entreprises de la tech ont signalé environ 4 700 contenus pédocriminels liés à l’intelligence artificielle à l’organisme américain chargé de les recenser. En 2025, elles ont transmis plus de 400 000 signalements de ce type.
Childlight, un institut de recherche sur la sécurité des enfants installé à Édimbourg, a relevé ces chiffres dans les signalements reçus par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), et calcule une hausse de plus de 8 400 % en deux ans. Ce total inclut les deepfakes fabriqués avec des applications de « nudification ». Avec ces outils, n’importe qui peut obtenir, à partir d’une photo d’une personne habillée, une image où elle apparaît nue. Ces images sont fausses, mais des maîtres chanteurs peuvent les utiliser pour exiger de l’argent ou d’autres photos aux enfants représentés.
Des photos ordinaires d’enfants transformées en images pédocriminelles
Au Royaume-Uni, les analystes de l’Internet Watch Foundation (IWF), l’ONG qui surveille les contenus pédocriminels dans le monde entier, observent aussi cette progression. Ils ont examiné 6 310 images générées par IA au premier semestre 2026, toutes conformes à la définition légale des abus sexuels sur mineurs. C’est 40 % de plus que sur l’ensemble de l’année 2025.
Pour fabriquer ces images, un criminel n’a plus besoin d’approcher un enfant. Une photo de votre fils ou de votre fille publiée sur un compte Instagram ouvert, sur le site de son école ou sur la page de son club de sport peut servir de point de départ, et les autorités britanniques et l’IWF demandent aux parents de ne plus exposer publiquement les photos de leurs enfants.
Des assistants grand public ont aussi servi à produire ces montages. Début 2026, des internautes ont demandé à Grok, l’IA d’Elon Musk, de dénuder sur X des photos de femmes, parfois mineures, avant que xAI se décide à empêcher son assistant de déshabiller des personnes réelles. Si votre enfant reçoit ce type de chantage, vous pouvez trouver de l’aide au 3018, le numéro national contre le cyberharcèlement.
Childlight demande aux gouvernements de reconnaître une urgence de santé publique
Une meilleure détection et de meilleurs signalements expliquent en partie cette hausse, reconnaît Debi Fry, directrice mondiale des données de Childlight. Mais, comme l’explique la chercheuse, « la rapidité avec laquelle l’intelligence artificielle modifie la menace qui pèse sur les enfants est profondément préoccupante ».
La nouvelle édition de l’indice Into the Light, consacrée à l’Asie de l’Est et au Pacifique, à l’Amérique latine et aux Caraïbes, et à l’Amérique du Nord, mesure aussi les autres formes d’abus. Les précédentes portaient sur l’Europe occidentale. Selon Childlight, plus de 300 millions d’enfants dans le monde subissent chaque année au moins une forme d’exploitation ou d’abus sexuel facilité par la technologie, et un enfant sur quatre sera victime d’au moins une forme d’abus avant ses 18 ans.
L’institut a aussi étudié les violences commises hors ligne. En Amérique du Nord, près d’un tiers des filles et plus d’un garçon sur dix ont subi une agression sexuelle en personne pendant leur enfance. Aux États-Unis, le taux de signalements de contenus pédocriminels a augmenté de 63 % entre 2024 et 2025, contre 18 % au Canada.
« Il est impossible de prévenir efficacement les abus ou de protéger les enfants sans en comprendre l’ampleur et la nature réelles », déplore Paul Stanfield, directeur général de Childlight. L’institut demande aux gouvernements de reconnaître dans l’exploitation sexuelle des enfants une « urgence de santé publique évitable », et d’investir dans des données plus fiables.