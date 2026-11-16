Au Royaume-Uni, les analystes de l’Internet Watch Foundation (IWF), l’ONG qui surveille les contenus pédocriminels dans le monde entier, observent aussi cette progression. Ils ont examiné 6 310 images générées par IA au premier semestre 2026, toutes conformes à la définition légale des abus sexuels sur mineurs. C’est 40 % de plus que sur l’ensemble de l’année 2025.

Pour fabriquer ces images, un criminel n’a plus besoin d’approcher un enfant. Une photo de votre fils ou de votre fille publiée sur un compte Instagram ouvert, sur le site de son école ou sur la page de son club de sport peut servir de point de départ, et les autorités britanniques et l’IWF demandent aux parents de ne plus exposer publiquement les photos de leurs enfants.

Des assistants grand public ont aussi servi à produire ces montages. Début 2026, des internautes ont demandé à Grok, l’IA d’Elon Musk, de dénuder sur X des photos de femmes, parfois mineures, avant que xAI se décide à empêcher son assistant de déshabiller des personnes réelles. Si votre enfant reçoit ce type de chantage, vous pouvez trouver de l’aide au 3018, le numéro national contre le cyberharcèlement.