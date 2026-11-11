Le Tribunal supérieur électoral brésilien n’a trouvé aucune preuve d’une manipulation volontaire des algorithmes de Facebook et d’Instagram en faveur de Flavio Bolsonaro. Il sanctionne Meta pour ses retards et pour des réponses incomplètes, parfois rédigées dans une autre langue.
La justice brésilienne a condamné Meta à payer 7,5 millions de réais, soit environ 1,2 million d’euros. D'après ce que rapporte Le Monde, pendant la campagne présidentielle, l’équipe de Luiz Inacio Lula da Silva accusait la maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp de réduire la portée de ses publications pour avantager son rival de droite, soutenu par Donald Trump. Lula a finalement battu Flavio Bolsonaro au second tour, le 25 octobre. Les sept juges du Tribunal supérieur électoral (TSE) n’ont pas retenu l’hypothèse d’une « action délibérée visant à fausser le scrutin », selon les mots du rapporteur, Marco Aurelio Bellizze. Ils reprochent à Meta d’avoir répondu en retard, et de façon incomplète, à leurs questions sur ses plateformes.
Meta AI refusait les images de campagne de Lula
Au Brésil, si vous demandiez à Meta AI, dans WhatsApp, une image portant l’inscription « Flávio 22 », le numéro de Flavio Bolsonaro sur les machines à voter, vous l’obteniez sans difficulté. Avec « Lula 13 », vous receviez seulement un message d’échec. L’équipe du président a présenté ces essais au TSE, avec d’autres griefs.
La loi électorale brésilienne interdit aux réseaux sociaux de recommander un candidat par leurs algorithmes, et la publicité payante est le seul moyen pour une campagne d’élargir son audience. Le quotidien Folha de S.Paulo a consulté des messages internes de Meta où des employés reconnaissaient des restrictions sur la promotion du compte Instagram de Lula, et une recommandation du profil de Flavio Bolsonaro. Meta a aussi désactivé un temps le compte publicitaire de la campagne de Lula. L’entreprise invoque des « problèmes techniques » qui n’auraient pas touché uniquement le Brésil.
Selon l’équipe de Lula, l'écart de visibilité représentait 7,4 millions de réais avec son adversaire. Elle réclamait 7 millions de réais en crédits de promotion. Devant le TSE, son avocat, Angelo Ferraro, a soutenu que le groupe s’était conduit en « agent politique ». Les allégations d’ingérence sont « fausses et infondées », a répliqué l’avocate de Meta, Patricia Marta Martins.
Meta n’a fourni aucun chiffre sur la portée des publications
Dix jours avant le second tour, Marco Aurelio Bellizze a ordonné à Meta d’appliquer des critères identiques aux deux candidats pour freiner la diffusion d’un contenu ou limiter ses recommandations, sous peine d’une astreinte de 500 000 réais par jour. Il exigeait aussi des explications techniques sur Meta AI. Meta a dépassé le délai de 72 heures pour répondre, et le magistrat a doublé l’astreinte en accordant 24 heures supplémentaires au groupe de Mark Zuckerberg.
Meta a fini par présenter 17 mesures au tribunal. L’entreprise promet un réexamen humain, possible dans les deux heures, de chaque restriction automatique sur les publicités des comptes officiels de campagne. Dans Meta AI, le groupe a bloqué toutes les requêtes qui mentionnent le prénom de l’un des deux candidats. Meta a enfin retiré 720 des 1 204 publications désignées par la justice, parce qu’aucune étiquette ne signalait l’usage de l’intelligence artificielle.
Mais Meta n’a remis aucune donnée sur le nombre de personnes touchées par les publications de Lula et de Flavio Bolsonaro. Pour sa défense, l’entreprise a cité une phrase de Marco Aurelio Bellizze, pour qui la loi électorale garantit l’égalité des règles et des critères, et non celle des résultats. Les sept juges ont suivi son avis. Selon le rapporteur, Meta n’a pas respecté les délais et a transmis au TSE des informations incomplètes, « génériques », voire rédigées dans une autre langue.
Le Conseil de surveillance de Meta, l’instance indépendante qui examine ses décisions de modération, avait lui aussi déploré des « défaillances récurrentes » dans le traitement des contenus liés à la présidentielle brésilienne et aux élections de mi-mandat américaines.
Réélu, Lula a promis de renforcer l’encadrement des réseaux sociaux. En juin 2025, la Cour suprême brésilienne a rendu les plateformes responsables des contenus illégaux qu’elles ne retirent pas après un signalement.