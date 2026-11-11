Dix jours avant le second tour, Marco Aurelio Bellizze a ordonné à Meta d’appliquer des critères identiques aux deux candidats pour freiner la diffusion d’un contenu ou limiter ses recommandations, sous peine d’une astreinte de 500 000 réais par jour. Il exigeait aussi des explications techniques sur Meta AI. Meta a dépassé le délai de 72 heures pour répondre, et le magistrat a doublé l’astreinte en accordant 24 heures supplémentaires au groupe de Mark Zuckerberg.

Meta a fini par présenter 17 mesures au tribunal. L’entreprise promet un réexamen humain, possible dans les deux heures, de chaque restriction automatique sur les publicités des comptes officiels de campagne. Dans Meta AI, le groupe a bloqué toutes les requêtes qui mentionnent le prénom de l’un des deux candidats. Meta a enfin retiré 720 des 1 204 publications désignées par la justice, parce qu’aucune étiquette ne signalait l’usage de l’intelligence artificielle.

Mais Meta n’a remis aucune donnée sur le nombre de personnes touchées par les publications de Lula et de Flavio Bolsonaro. Pour sa défense, l’entreprise a cité une phrase de Marco Aurelio Bellizze, pour qui la loi électorale garantit l’égalité des règles et des critères, et non celle des résultats. Les sept juges ont suivi son avis. Selon le rapporteur, Meta n’a pas respecté les délais et a transmis au TSE des informations incomplètes, « génériques », voire rédigées dans une autre langue.

Le Conseil de surveillance de Meta, l’instance indépendante qui examine ses décisions de modération, avait lui aussi déploré des « défaillances récurrentes » dans le traitement des contenus liés à la présidentielle brésilienne et aux élections de mi-mandat américaines.

Réélu, Lula a promis de renforcer l’encadrement des réseaux sociaux. En juin 2025, la Cour suprême brésilienne a rendu les plateformes responsables des contenus illégaux qu’elles ne retirent pas après un signalement.