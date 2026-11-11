En installant sur votre iPhone une application téléchargée en dehors de l’App Store, vous pourriez livrer à un pirate la phrase de récupération de votre portefeuille de cryptomonnaies. Binance a lancé l’alerte sur X, et Apple n’a confirmé aucun correctif.
Sur un iPhone, Apple enferme chaque application dans un compartiment isolé, le bac à sable (sandbox), et lui interdit de lire les fichiers des autres. Le chercheur forcequit a publié sur GitHub une méthode pour sortir de ce compartiment sans jailbreak, worse_query. Avec une application piégée, un pirate peut ainsi lire les fichiers locaux de vos autres applications, dont vos phrases de récupération, vos clés privées et vos identifiants, prévient Binance, qui précise que la faille vient d’iOS et non de sa seule application. Binance n’a signalé aucun vol de cryptomonnaie lié à worse_query, mais un développeur s’est servi de la technique pour mettre en ligne un gestionnaire de fichiers capable de fouiller les données de vos autres applications.
Christoph Kolbicz exploite worse_query dans son gestionnaire de fichiers
« Apple traînait à me répondre, et des gens ont commencé à faire semblant de l’exploiter ici », souligne forcequit sur X, pour expliquer pourquoi il a publié son code plus tôt que prévu. Le lendemain, Christoph Kolbicz a mis en ligne WQ Files. Avec ce gestionnaire de fichiers, vous pouvez parcourir, exporter, modifier et supprimer les données de vos autres applications, sans jailbreak.
Pour fonctionner, worse_query a besoin d’un App Group, un espace de stockage partagé qu’iOS réserve normalement aux applications d’un même développeur. AltStore et SideStore, deux outils d’installation parallèles à l’App Store, le créent automatiquement avec votre identifiant Apple au moment où vous installez WQ Files. Un pirate pourrait donc vous faire installer une application piégée par cette voie. Personne ne sait encore si une application publiée sur l’App Store pourrait exploiter worse_query.
D’après les tests de BleepingComputer, WQ Files est opérationnel sur les trois versions d’iOS citées par Binance, 26.7.1, 27.0.1 et 27.2. Avec cette dernière, Apple avait corrigé 163 failles fin octobre, mais pas la faille exploitée par worse_query.
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Apple n’a confirmé aucun correctif pour worse_query
Apple a publié iOS 27.2.1 et iOS 26.7.3 le jour de la sortie de WQ Files, mais leurs notes de sécurité ne mentionnent ni worse_query ni le bac à sable. Avec la faille CVE-2026-113963, corrigée dans ces mises à jour, une application pouvait bien accéder à des données sensibles. Mais cette faille, signalée par Laszlo Varady, passe par App Intents, le système qui relie les applications à Siri et aux Raccourcis, et non par un App Group. Sollicitée par BleepingComputer, Apple n’a pas répondu, et l’entreprise ne commente jamais une faille avant d’avoir terminé son enquête et publié un correctif.
Binance vous demande malgré tout d’installer sans attendre les mises à jour d’iOS et de vos applications, et de supprimer les applications inutiles ou téléchargées depuis une source douteuse. Si vous pensez que votre iPhone a été compromis, la plateforme vous conseille de transférer vos fonds vers un nouveau portefeuille, créé sur un appareil sain, et de déconnecter toutes vos sessions actives.
Binance n’a cité que trois versions d’iOS, mais forcequit annonce davantage de versions vulnérables.