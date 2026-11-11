« Apple traînait à me répondre, et des gens ont commencé à faire semblant de l’exploiter ici », souligne forcequit sur X, pour expliquer pourquoi il a publié son code plus tôt que prévu. Le lendemain, Christoph Kolbicz a mis en ligne WQ Files. Avec ce gestionnaire de fichiers, vous pouvez parcourir, exporter, modifier et supprimer les données de vos autres applications, sans jailbreak.

Pour fonctionner, worse_query a besoin d’un App Group, un espace de stockage partagé qu’iOS réserve normalement aux applications d’un même développeur. AltStore et SideStore, deux outils d’installation parallèles à l’App Store, le créent automatiquement avec votre identifiant Apple au moment où vous installez WQ Files. Un pirate pourrait donc vous faire installer une application piégée par cette voie. Personne ne sait encore si une application publiée sur l’App Store pourrait exploiter worse_query.

D’après les tests de BleepingComputer, WQ Files est opérationnel sur les trois versions d’iOS citées par Binance, 26.7.1, 27.0.1 et 27.2. Avec cette dernière, Apple avait corrigé 163 failles fin octobre, mais pas la faille exploitée par worse_query.