Apple commence à vendre des recharges permettant de dépasser les limites d’utilisation de certains outils d’intelligence artificielle de Creator Studio. Petite particularité : elles ne garantissent pas un nombre fixe de requêtes.
Les quotas d’utilisation sont une règle commune à quasiment tous les chatbots et autres outils d’intelligence artificielle. Après un certain nombre de requêtes, le quota est épuisé et il faut sortir la carte bancaire pour acheter de nouveaux crédits d’utilisation. Apple s’était tenue jusqu’ici éloignée de cette règle, jusqu’à aujourd’hui. Avec ses « intelligence usage packs », Apple propose un nouveau passage en caisse pour prolonger l’utilisation de certaines fonctions. Le principe rappelle celui d’une recharge prépayée, avec un compteur nettement moins facile à lire que celui d’un forfait téléphonique.
Une rallonge de 49,99 dollars pour continuer à utiliser l’IA
Selon 9to5Mac, la dernière mise à jour de Logic Pro sur Mac propose désormais d’acheter de l’usage supplémentaire depuis le menu consacré aux fonctions d’intelligence artificielle. Un seul pack apparaît pour l’instant, au prix de 49,99 dollars aux États-Unis, mais aussi en France ou au Royaume-Uni.
L’achat est ponctuel et ne se renouvelle pas automatiquement. La réserve supplémentaire n’est entamée qu’une fois le quota mensuel inclus épuisé. Le solde peut être conservé d’un mois sur l’autre, mais expire douze mois après l’achat.
Apple précise en outre que cette recharge IA ne peut pas être incluse dans le partage familial. Même si vous utilisez Logic Pro avec cinq autres membres de votre groupe, il faudra que chacun paie 50 dollars pour profiter de tous les outils d’intelligence artificielle.
Logic Pro est la première application dans laquelle cette possibilité a été repérée. Apple poursuit parallèlement le déploiement des nouveaux assistants et outils IA de Creator Studio, annoncés fin octobre pour ses logiciels de création et sa suite bureautique. L’arrivée des packs dans les autres applications devra être vérifiée à mesure de leurs mises à jour.
Du crédit supplémentaire, sans quantité de travail garantie
Les conditions d’utilisation publiées par Apple apportent une autre précision : la consommation peut varier selon la fonction employée, la complexité du résultat demandé et la sollicitation des systèmes. Plus concrètement, une recharge ne garantit donc pas un nombre précis de réponses ou de créations. Rien d’original, c’est la même chose sur un ChatGPT ou un Claude, où le quota peut s’épuiser plus rapidement lors d’un travail exigeant.
Ce mode de fonctionnement complique toutefois l’évaluation du coût réel pour un utilisateur, qui paie déjà 12,99 € par mois pour avoir accès à Logic Pro ainsi qu’à toutes les apps comprises dans Apple Creator Studio. Avant de repasser à la caisse, difficile de savoir combien de temps la recharge permettra de travailler. Apple précise même que l’affichage du solde disponible peut être approximatif.
Ces premiers packs concernent uniquement la suite Apple Creator Studio. Pour le moment, Siri AI n’est pas concerné mais cela arrivera sans doute prochainement. Apple a déjà évoqué la création d'un accès payant étendu à certains de ses outils exécutés sur serveur pour les utilisateurs avancés.
Apple tire aujourd’hui plus d'un quart de ses revenus dans les services, et ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin.