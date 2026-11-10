Selon 9to5Mac, la dernière mise à jour de Logic Pro sur Mac propose désormais d’acheter de l’usage supplémentaire depuis le menu consacré aux fonctions d’intelligence artificielle. Un seul pack apparaît pour l’instant, au prix de 49,99 dollars aux États-Unis, mais aussi en France ou au Royaume-Uni.

L’achat est ponctuel et ne se renouvelle pas automatiquement. La réserve supplémentaire n’est entamée qu’une fois le quota mensuel inclus épuisé. Le solde peut être conservé d’un mois sur l’autre, mais expire douze mois après l’achat.

Apple précise en outre que cette recharge IA ne peut pas être incluse dans le partage familial. Même si vous utilisez Logic Pro avec cinq autres membres de votre groupe, il faudra que chacun paie 50 dollars pour profiter de tous les outils d’intelligence artificielle.

Logic Pro est la première application dans laquelle cette possibilité a été repérée. Apple poursuit parallèlement le déploiement des nouveaux assistants et outils IA de Creator Studio, annoncés fin octobre pour ses logiciels de création et sa suite bureautique. L’arrivée des packs dans les autres applications devra être vérifiée à mesure de leurs mises à jour.