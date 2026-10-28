L’assistant, en bêta, s’appuie sur des modèles d’Apple et d’OpenAI et peut analyser et comprendre le contenu d’un document ouvert. Dans Keynote, il aide à concevoir, animer et retoucher les diapositives. Dans Pages, il rédige, restructure et ajuste les textes. Dans Numbers, il calcule, visualise et organise les données, propose des types de graphiques avec un aperçu et construit des tableaux sur mesure à partir de connaissances générales. Soulignons que cela nécessite un appareil compatible avec Apple Intelligence sous iOS 27, iPadOS 27 ou macOS 27 (ou ultérieur) et, à ce stade expérimental, ne fonctionne qu’en anglais américain.