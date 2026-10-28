Apple annonce une mise à jour pour sa suite Creator Studio. Keynote, Pages et Numbers reçoivent un assistant IA et acceptent le protocole MCP, lequel permet à des agents externes d’y travailler. De leur côté, Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro gagnent aussi de nouveaux outils.
La mise à jour a été pour Mac, iPad et iPhone. Elle arrivera en novembre sur l’App Store, gratuitement pour les abonnés actuels.
Un assistant qui lit vos documents, des agents externes qui peuvent les modifier
L’assistant, en bêta, s’appuie sur des modèles d’Apple et d’OpenAI et peut analyser et comprendre le contenu d’un document ouvert. Dans Keynote, il aide à concevoir, animer et retoucher les diapositives. Dans Pages, il rédige, restructure et ajuste les textes. Dans Numbers, il calcule, visualise et organise les données, propose des types de graphiques avec un aperçu et construit des tableaux sur mesure à partir de connaissances générales. Soulignons que cela nécessite un appareil compatible avec Apple Intelligence sous iOS 27, iPadOS 27 ou macOS 27 (ou ultérieur) et, à ce stade expérimental, ne fonctionne qu’en anglais américain.
En janvier, nous avions testé Apple Creator Studio. Dans Pages, la génération d’images passait par les serveurs d’OpenAI, après l’accord de l’utilisateur via une fenêtre de confirmation. Le communiqué ne précise pas comment l’assistant répartit son travail entre les modèles d’Apple et ceux d'OpenAI, ni où les demandes sont traitées.
Dans Keynote, Pages et Numbers, avec le MCP, les agents et outils externes pourront lire le contenu, le modifier et lancer des actions automatiques. Cette prise en charge exige macOS 27 ou ultérieur. Keynote gère aussi le format .keyx (Keynote Interchange Format), un paquet de fichiers ouvert basé sur JSON (un format texte structuré). Apple explique que ce dernier peut être lu par des outils externes, des développeurs et des agents IA.
Les trois applications reçoivent aussi un stock de vidéos dans le Content Hub, ainsi que de nouveaux thèmes et modèles pour les abonnés. Freeform ajoute des styles de texte (une mise en forme en une étape, réutilisable d’un board à l’autre) et des couleurs de fond, personnalisées ou prédéfinies. En décembre, l’application permettra de modifier des images dans Pixelmator Pro et de générer des formes pouvant être modifiées à partir d'un texte. Par défaut, les apps Keynote, Pages, Numbers et Freeform restent gratuites. Pour les nouveaux abonnés, Apple Creator Studio coûte 12,99 € par mois et 129 € par an.
Côté création, Final Cut Pro sur Mac intègre MotionVFX (effets, transitions, modèles, titres) et le Content Hub, et permet de retoucher une image de la timeline dans Pixelmator Pro. D’ailleurs, ce dernier gagne Generate Fill. Il suffit d’entourer la zone d’une image, de décrire la modification voulue, et l’outil reprend la lumière, la perspective et la texture alentour. Logic Pro reçoit sur Mac un assistant en bêta, ainsi qu’un navigateur de sons qui classe et étiquette les sons grâce à une analyse audio faite sur l’appareil.