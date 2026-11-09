Comme le TPU 8i Max loge deux fois plus de silicium dans une armoire de serveurs de même taille, les data centers peuvent installer nettement plus de puissance au mètre carré et par watt. Côté logiciel, Google traque aussi un gaspillage plus discret, celui des agents qui patientent des secondes ou des heures devant une base de données, un outil externe ou une réponse humaine. Pour limiter la facture pendant ces pauses, son logiciel Agent Compute Engine met automatiquement ces sessions en veille et sort leur mémoire de travail de la puce en quelques millisecondes. L'autre renfort, TPU Sync, dont le code est ouvert à tous, fait fonctionner mémoire de la puce, mémoire du serveur, stockage et réseau comme un seul grand réservoir. Les données de contexte de l'IA y circulent plus vite, et Google promet de réduire de plus de 90 % l'attente avant le début de la réponse.