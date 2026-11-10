Molly est un « fork » de Signal maintenu à part et auquel ses développeurs ajoutent des protections. L’application est proposée sur GrapheneOS, via la boutique Accrescent. Sa dernière version, la v8.19.2-4, date du 31 juillet. Elle réglait une fuite DNS apparue dans la version précédente quand un proxy SOCKS5 était configuré. Les requêtes qui servent à retrouver l’adresse d’un serveur sortaient du proxy et pouvaient révéler les serveurs contactés. Rien n’a été publié depuis, soit plus de trois mois.