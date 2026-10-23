Pour fonctionner, RingRTC s’appuie sur des machines à états. C’est un composant logiciel qui suit chaque étape d’un appel, et chaque action passe par une file d’événements. Y compris quand on raccroche et termine l’appel. Un appelant malveillant peut saturer cette file avec des requêtes. La demande de fin d’appel envoyée par votre téléphone n’est alors jamais traitée. L’appel paraît terminé à l’écran, mais votre micro continue d’émettre vers votre correspondant. Il devient alors possible d’entendre une remarque lâchée après avoir terminé l’appel, une discussion avec quelqu’un à côté ou du simple bruit de fond. Le descriptif de la vulnérabilité évoque aussi la vidéo, sans confirmer ce comportement ni en donner la durée.