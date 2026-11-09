Mais revenons-en à nos moutons et à ces précisions délivrées par Jaykihn sur la plateforme X. Bien connu et souvent plutôt juste dans ses commentaires, l'informateur indique d'emblée que rien de ceci n'est encore officiel.

On se doute qu'Intel ne va pas encore parler du lancement d'une génération future (Razor Lake) alors qu'il n'a même pas officialisé de manière claire celui de la toute prochaine architecture (Nova Lake). En revanche, Jaykihn souligne deux points intéressants. Le premier, c'est que Razor Lake est toujours considéré par Intel comme un « produit de 2028 ». Cette fois l'intervalle entre Nova Lake et Razor Lake semble d'ailleurs plus raisonnable.

Deuxième information, et non des moindres, Razor Lake garderait bien le même support que Nova Lake, le nouveau socket LGA-1954. Nous avions déjà évoqué une telle éventualité, mais il est toujours heureux d'avoir une confirmation supplémentaire, d'autant que celle-ci arrive avec une nouvelle hypothèse : que le socket LGA-1954 sera plusieurs générations et les bruits de couloir évoquent l'architecture post-Razor Lake, Hammer Lake.

Bien sûr, ce serait un agréable changement de stratégie de la part d'Intel alors qu'AMD insiste depuis des années sur le suivi à très long terme de ses propres plateformes avec un socket AM4 qui reste encore d'actualité dix ans après son lancement. Nous n'en sommes pas encore là chez Intel, mais le maintien du socket LGA-1954 sur au moins trois générations est déjà une bonne nouvelle.

Rappelons enfin que Razor Lake dans sa version desktop (Razor Lake-S) devrait intégrer de nouveaux cœurs performants, les Griffin Cove venant remplacer les Coyote Cove prévus pour Nova Lake. Des puces Razor Lake sont également prévues pour intégrer jusqu'à 12 cœurs GPU Xe3P. En revanche, toujours selon Jaykihn, le simultaneous multithreading ne serait pas au menu des cœurs Griffin Cove pour le marché client alors qu'il le serait sur les puces à destination des processeurs Xeon.