C'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs alors que Nova Lake n'est même pas présenté officiellement, mais des infos sur la suite des événements, c'est toujours utile.
Nous le savons depuis déjà plusieurs mois, Intel entend remplacer les processeurs Nova Lake par la génération Razor Lake dans un avenir plus ou moins proche. Un avenir qui se dessine aujourd'hui davantage grâce à quelques indiscrétions d'un informateur bien connu.
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Razor Lake arriverait bien courant 2028
Pour le moment, l'avenir d'Intel s'écrit avec Nova Lake. La génération de processeurs – desktop et mobile – qui remplacera bientôt Arrow Lake est toujours attendue quelque part au cours du premier trimestre de l'année prochaine, en attendant qu'Intel confirme tout cela.
Toutefois, et vous le savez si vous lisez régulièrement nos actualités processeurs, Intel a déjà bien avancé sur la génération suivante qui porte le nom de code de Razor Lake et devrait notamment inclure un véritable monstre de puissance. Cho Min-sung – directeur exécutif chez Intel Corée – a déjà évoqué un processeur Razor Lake-AX qui sera en mesure d'atteindre 700 TOPS, et ce, à l'horizon 2028.
Notons au passage que cela confirme un certain retard de la part d'Intel car si on se réfère à de vieilles prévisions – pensez donc, 2024, c'est la préhistoire ! – Nova Lake devait sortir en fin d'année 2025 et Razor Lake devait suivre juste derrière avec une fenêtre de lancement prévue autour de la fin d'année 2026… Oui, en ce moment même. Nous sommes loin du compte.
Au moins trois générations en socket LGA-1954
Mais revenons-en à nos moutons et à ces précisions délivrées par Jaykihn sur la plateforme X. Bien connu et souvent plutôt juste dans ses commentaires, l'informateur indique d'emblée que rien de ceci n'est encore officiel.
On se doute qu'Intel ne va pas encore parler du lancement d'une génération future (Razor Lake) alors qu'il n'a même pas officialisé de manière claire celui de la toute prochaine architecture (Nova Lake). En revanche, Jaykihn souligne deux points intéressants. Le premier, c'est que Razor Lake est toujours considéré par Intel comme un « produit de 2028 ». Cette fois l'intervalle entre Nova Lake et Razor Lake semble d'ailleurs plus raisonnable.
Deuxième information, et non des moindres, Razor Lake garderait bien le même support que Nova Lake, le nouveau socket LGA-1954. Nous avions déjà évoqué une telle éventualité, mais il est toujours heureux d'avoir une confirmation supplémentaire, d'autant que celle-ci arrive avec une nouvelle hypothèse : que le socket LGA-1954 sera plusieurs générations et les bruits de couloir évoquent l'architecture post-Razor Lake, Hammer Lake.
Bien sûr, ce serait un agréable changement de stratégie de la part d'Intel alors qu'AMD insiste depuis des années sur le suivi à très long terme de ses propres plateformes avec un socket AM4 qui reste encore d'actualité dix ans après son lancement. Nous n'en sommes pas encore là chez Intel, mais le maintien du socket LGA-1954 sur au moins trois générations est déjà une bonne nouvelle.
Rappelons enfin que Razor Lake dans sa version desktop (Razor Lake-S) devrait intégrer de nouveaux cœurs performants, les Griffin Cove venant remplacer les Coyote Cove prévus pour Nova Lake. Des puces Razor Lake sont également prévues pour intégrer jusqu'à 12 cœurs GPU Xe3P. En revanche, toujours selon Jaykihn, le simultaneous multithreading ne serait pas au menu des cœurs Griffin Cove pour le marché client alors qu'il le serait sur les puces à destination des processeurs Xeon.