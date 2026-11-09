Foire aux questions

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Quelle est la différence entre un diamant monocristallin et polycristallin, et pourquoi cela compte pour l’électronique ?

Un diamant monocristallin est formé d’un seul cristal continu : son réseau atomique garde la même orientation sur toute la plaque. Un diamant polycristallin rassemble au contraire de nombreux grains séparés par des joints. Ce dernier est déjà utilisé pour dissiper la chaleur de certains composants. Le monocristal offre toutefois une conductivité thermique maximale et homogène, se prête mieux à un collage direct sur une puce et ouvre la voie à des usages comme semi-conducteur. Le difficile est de conserver un cristal unique quand on augmente la taille.

À quoi sert l’hétéroépitaxie pour faire croître du diamant sur un support en silicium ?

L’hétéroépitaxie consiste à faire croître un cristal sur un matériau différent. Pour le diamant, elle permet d’obtenir un monocristal sans partir d’un « germe » de diamant aussi grand que la plaque visée. Le procédé décrit par Diamond Foundry repose sur un empilement de couches nanométriques déposé sur du silicium : l’iridium oriente la formation du diamant, tandis que la zircone stabilisée à l’yttrium sert de couche intermédiaire entre le silicium et l’iridium. La principale difficulté tient aux défauts et aux contraintes mécaniques, car ces matériaux n’ont ni la même structure ni la même dilatation thermique.

Pourquoi viser un format de wafer de 200 mm, et quels verrous restent avant un usage industriel ?

Le 200 mm est un diamètre standard dans une partie de la microélectronique, notamment pour l’électronique de puissance, la radiofréquence ou les capteurs. Les puces les plus avancées, dont les processeurs d’IA, sont en revanche fabriquées sur des plaques de 300 mm. Un format standard permet de s’appuyer sur des outils existants pour manipuler, polir ou découper le matériau. Mais un disque brut n’est pas encore un « wafer » exploitable : épaisseur, planéité, rugosité et densité de défauts doivent être maîtrisées après polissage. Viendront ensuite les critères industriels : rendement, régularité et coût.