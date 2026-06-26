Cent milliards de transistors sur un ongle. La formule claque, et elle est réelle. IBM vient de franchir un seuil que personne n’avait encore atteint : concevoir une puce fonctionnelle en dessous du nanomètre, à 0,7 nm exactement, soit 7 ångströms (ne comptez pas sur moi pour vous dire comment ça se prononce). Pour situer l’échelle : un globule rouge mesure environ 7 000 nm de large. Chaque nanosheet qui compose ces nouveaux transistors n’est faite que de 15 rangées d’atomes de silicium. Ce n'est plus vraiment de l’ingénierie, c’est presque de la prestidigitation atomique. Mais derrière l’exploit de laboratoire, la vraie question est celle du chemin entre la salle blanche de recherche et la chaîne de production industrielle.