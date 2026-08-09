On se faisait l’écho sur Clubic en mai dernier des premiers résultats d’une équipe de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Behnood Bazmi, doctorant en génie mécanique à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign, et ses collègues ont fabriqué leur plaque par dépôt électrochimique. Ce procédé dépose le cuivre atome par atome, dans un bain d’ions métalliques, sans recourir à la fusion. Les chercheurs ont dessiné, à l’aide d’un algorithme d’optimisation topologique, la forme des ailettes situées sur la base de la plaque.

Une fois la plaque fabriquée, l’équipe a effectué deux mesures, avec deux protocoles différents. Pour la première, les chercheurs ont comparé les plaques à débit de liquide égal. La résistance thermique de la nouvelle plaque était 32 % inférieure à celle des ailettes carrées classiques. Pour la seconde, les chercheurs ont mis les deux plaques à la même température de puce avant de mesurer l’électricité consommée par la pompe dans chaque cas. Avec la plaque en cuivre, la pompe a consommé 68 % d’électricité en moins pour maintenir cette température.

Il se trouve que six des auteurs de l’étude travaillent chez Fabric8Labs qui vend justement le procédé de fabrication utilisé pour ces plaques. Le prototype testé ne mesure que 20 sur 20 millimètres donc bien plus petit qu'une puce réelle de data center. Mais la généralisation de ces plaques, en cuivre pur, dépendra directement du prix du métal, déjà en forte hausse depuis un an.