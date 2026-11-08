Les ayants droit du King reprochent à Suno de violer leurs droits d’auteur et d’exploiter l’identité du chanteur. Ils invoquent l’ELVIS Act, une loi adoptée par le Tennessee en 2024 pour interdire aux entreprises d’IA de cloner la voix d’un chanteur sans son accord, et affirment que Suno permet de générer des morceaux au timbre de Presley sans la moindre autorisation.

Richard Busch, Mark Block, David Niemierzycki et Andrew Davis défendent à la fois les héritiers d’Elvis et Eight Mile Style. Comme l’expliquent ces avocats dans le dossier Presley, « le prochain Elvis ne touchera pas à une guitare ». D’après la plainte, Suno reproduit froidement, sans licence et en quelques secondes, ce qui demande des années d’apprentissage et de pratique, au point de pousser les générations futures à se demander à quoi bon se lancer.

Jason Isbell, figure de la musique americana, et d’autres musiciens accusent aussi Suno d’exploiter leur identité, dans une action pour laquelle ils réclament le statut de recours collectif. Leurs avocats assurent que le filtre de la plateforme se contourne facilement. Il suffit de taper le vrai nom d’un artiste à la place de son nom de scène, ou d’ajouter des espaces entre les lettres de son nom. Devant le tribunal, les avocats de Suno ont rétorqué que demander une chanson dans le style d’un artiste n’avait « rien d’illégal ». « Nous n’autorisons pas la mention d’artistes ou de titres spécifiques et collaborons avec des prestataires tiers pour vérifier les fichiers audio et les paroles mis en ligne », souligne un porte-parole de Suno.