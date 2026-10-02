Mais voilà, si les développeurs pouvaient s'annoncer confiants de leur outil, Suno reconnaît que Speech ne fonctionne pas parfaitement pour l'instant.

Selon Brody, "des imprécisions peuvent survenir", notamment des accents britanniques qui "s'égarent en Australie et reviennent". L'éditeur s'engage à améliorer progressivement la fonction en fonction des retours des utilisateurs.