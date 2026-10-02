Créer de la musique par IA de A à Z, c'est ce que proposent certaines applications. Mais ces fonctionnalités sont-elles vraiment fiables et proposent-elles réellement un travail de qualité ? La réponse de l'éditeur lui-même est mitigée.
Suno, une plateforme de création musicale par intelligence artificielle, propose de nouvelles fonctionnalités. Après la musique vient la voix, l'outil propose désormais une synthèse vocale. La fonctionnalité est disponible en bêta publique sur les interfaces web et smartphone. Cette nouvelle fonction nommée "Speech", permet de générer des voix de synthèse à partir de scripts ou de descriptions, en créant de la musique en toute autonomie.
La plateforme gagne en fonctionnalités
Selon Jack Brody, responsable des produits chez Suno, cette nouvelle direction permet de proposer de nouvelles fonctionnalités outre la création musicale.
La musique restera au cœur de Suno et de nos développements. Cependant, notre vision a toujours englobé d'autres formes d'expression humaine.
La particularité de Speech est de générer la voix et la musique dans une même piste sonore cohérente. Cette approche se distingue des outils existants en offrant une intégration entre éléments vocaux et musicaux, bien que l'utilisateur puisse désactiver la musique de fond s'il préfère une voix seule.
Fonctionnement et options disponibles
La fonction propose deux modes d'utilisation. Le mode simple permet de décrire le contenu souhaité par une simple requête textuelle. Le mode avancé, quant à lui, offre davantage de contrôle en permettant d'ajouter un script complet.
Les paramètres additionnels autorisent également l'ajustement du genre de la voix, du style de diction et du niveau de variation d'une génération à l'autre. La durée maximale des contenus générés est d'environ huit minutes.
Un produit encore en développement
Mais voilà, si les développeurs pouvaient s'annoncer confiants de leur outil, Suno reconnaît que Speech ne fonctionne pas parfaitement pour l'instant.
Selon Brody, "des imprécisions peuvent survenir", notamment des accents britanniques qui "s'égarent en Australie et reviennent". L'éditeur s'engage à améliorer progressivement la fonction en fonction des retours des utilisateurs.
En somme, cette nouvelle fonctionnalité, si elle est très intéressante, n'est pas encore parfaite.