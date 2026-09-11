La gamme v6 compte trois versions. v6, réservée aux abonnés Pro et Premier, vise un rendu régulier pour qui sait déjà ce qu'il veut. v6-wild, réservée aux mêmes abonnés, part davantage à l'aventure et sert surtout à trouver des idées à retravailler ensuite dans v6. v6-mini, gratuite, mise sur la rapidité, avec un rendu plus simple et des défauts plus visibles. Jack Brody, directeur produit de Suno, explique que les trois modèles ont été entraînés "à partir de zéro", sur un jeu de données distinct des versions précédentes, mêlant contenus sous licence et données utilisateurs. Il n'a pas détaillé la part de chacun, ni confirmé que l'ensemble des données d'entraînement provient désormais de sources autorisées.