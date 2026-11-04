Home Assistant prépare une refonte des noms affichés dans son interface avec la version 2026.11, attendue ce 4 novembre. L’objectif est de rendre les équipements plus faciles à identifier, mais certains tableaux de bord pourront demander quelques retouches.
Une prise connectée pour la cafetière, une autre pour la lampe, plusieurs capteurs de température… À mesure que la maison s’équipe, retrouver le bon élément dans Home Assistant demande parfois un peu d’organisation. Et quand on commence à répéter le nom de la pièce dans chaque appareil et chaque mesure, les intitulés prennent vite leurs aises. La plateforme, qui a récemment simplifié la connexion de ChatGPT et Claude à la maison, veut désormais remettre de l’ordre dans ces noms.
Nommer une fois, retrouver le contexte au bon endroit
Dans son annonce du 3 novembre, l’équipe explique que Home Assistant composera les noms affichés à partir de plusieurs éléments : la pièce, l’appareil et l’entité, c’est-à-dire une fonction ou une mesure de cet appareil. Les cartes intégrées permettront de choisir les éléments à afficher et leur ordre.
Prenons une prise qui alimente une cafetière. L’appareil peut s’appeler « Cafetière », tandis que ses mesures portent simplement les noms « Puissance » et « Énergie ». La pièce est renseignée séparément. Sur la fiche de l’appareil, inutile de répéter « Cafetière » devant chaque mesure : on sait déjà où l’on se trouve.
La documentation recommande ainsi des noms courts, avec les pièces et les étages attribués dans les réglages plutôt que recopiés partout. Il faut aussi distinguer le nom visible de l’identifiant technique utilisé dans les automatisations. Modifier le premier ne change pas automatiquement le second.
Autre évolution : certains appareils complexes seront divisés en sous-appareils. Chaque sortie d’une multiprise pourra ainsi recevoir son propre nom et sa propre pièce. La prise qui commande une lampe du salon ne sera plus obligée de rester un obscur « Socket 3 ». Cette organisation dépend toutefois de sa prise en charge par l’intégration utilisée.
Vos automatisations gardent leurs repères, l’affichage peut bouger
Les identifiants existants seront conservés : les automatisations, scripts et scènes continueront donc à retrouver les bonnes entités. Les noms définis manuellement sur les cartes resteront également en place.
En revanche, les intitulés calculés automatiquement pourront changer. Une entité déjà renommée pourra notamment récupérer le nom de son appareil devant son propre nom, avec des répétitions à corriger.
Les cartes personnalisées et les modèles de notifications utilisant l’ancien attribut friendly_name méritent aussi un coup d’œil. Celui-ci reste disponible pour assurer la compatibilité, mais son retrait est prévu ultérieurement.
Pour corriger uniquement une étiquette dans un tableau de bord, mieux vaut modifier le nom sur la carte concernée. Pas besoin de rebaptiser toute la cafetière pour raccourcir un bouton.