Dans son annonce du 3 novembre, l’équipe explique que Home Assistant composera les noms affichés à partir de plusieurs éléments : la pièce, l’appareil et l’entité, c’est-à-dire une fonction ou une mesure de cet appareil. Les cartes intégrées permettront de choisir les éléments à afficher et leur ordre.

Prenons une prise qui alimente une cafetière. L’appareil peut s’appeler « Cafetière », tandis que ses mesures portent simplement les noms « Puissance » et « Énergie ». La pièce est renseignée séparément. Sur la fiche de l’appareil, inutile de répéter « Cafetière » devant chaque mesure : on sait déjà où l’on se trouve.

La documentation recommande ainsi des noms courts, avec les pièces et les étages attribués dans les réglages plutôt que recopiés partout. Il faut aussi distinguer le nom visible de l’identifiant technique utilisé dans les automatisations. Modifier le premier ne change pas automatiquement le second.

Autre évolution : certains appareils complexes seront divisés en sous-appareils. Chaque sortie d’une multiprise pourra ainsi recevoir son propre nom et sa propre pièce. La prise qui commande une lampe du salon ne sera plus obligée de rester un obscur « Socket 3 ». Cette organisation dépend toutefois de sa prise en charge par l’intégration utilisée.