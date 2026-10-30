Google Home s’enrichit d’une nouvelle fonction pour surveiller la consommation électrique de certains objets connectés. La mise à jour du 29 octobre apporte également plusieurs améliorations aux caméras Nest et à Gemini, avec une bonne dose de correctifs pour rendre la maison connectée moins capricieuse.
Entre les appareils qui restent en veille, les radiateurs électriques et les équipements branchés en permanence, difficile de savoir précisément ce qui consomme de l’électricité à la maison. Les prises connectées capables de mesurer cette consommation existent depuis longtemps, mais encore faut-il pouvoir consulter leurs données facilement. Google entend simplifier les choses avec une nouvelle mise à jour de son application Home, qui permet désormais de retrouver certaines mesures électriques directement dans l’interface. Une petite nouveauté qui pourrait se révéler bien pratique pour garder un œil sur ses dépenses énergétiques.
Google Home affiche enfin la consommation de vos appareils Matter
Dans ses notes de mise à jour du 29 octobre, Google annonce la prise en charge des données énergétiques remontées par les prises connectées et les compteurs compatibles avec le protocole Matter.
Concrètement, lorsqu’un appareil prend en charge cette fonction, Google Home peut désormais afficher deux informations : sa puissance électrique instantanée, exprimée en milliwatts (mW), et sa consommation cumulée, en kilowattheures (kWh).
Les mesures apparaissent directement sur la vignette de l’appareil et dans son écran de contrôle. Plus besoin, donc, de jongler systématiquement entre Google Home et l’application du fabricant pour consulter ces informations.
En branchant un appareil électrique sur une prise connectée compatible, on peut observer sa consommation lorsqu’il fonctionne, mais aussi vérifier ce qu'il continue de tirer sur le réseau lorsqu’il semble éteint. Une manière de mieux identifier certains équipements énergivores, notamment ceux que l’on laisse branchés toute la journée.
Attention toutefois, Google Home ne mesure pas lui-même la consommation électrique. L'application se contente d’afficher les informations transmises par les équipements Matter capables de les fournir. Toutes les prises connectées ne sont donc pas concernées, même lorsqu’elles sont compatibles avec ce protocole.
Autre limitation importante : cette nouveauté est pour le moment annoncée sur Android uniquement. Google ne précise pas quand elle sera proposée dans la version iOS.
La mise à jour ajoute également un raccourci permettant de régler rapidement les thermostats compatibles sur une température plus économe en énergie. Une fonction particulièrement bienvenue à l’approche de l’hiver.
Les caméras Nest et Gemini profitent aussi de plusieurs correctifs
Google ne s’est pas contenté d’améliorer le suivi énergétique. Cette mise à jour s’attaque également à plusieurs défauts qui pouvaient compliquer l’utilisation quotidienne de ses objets connectés.
Les anciennes caméras Nest bénéficient notamment de corrections concernant la stabilité de leur connexion Wi-Fi, la synchronisation du son et de l’image ou encore le déclenchement de la vision nocturne. La Nest Doorbell filaire de première génération profite également d’une meilleure détection des personnes et des visages familiers lorsque les visiteurs se trouvent plus loin de la caméra.
L'application Google Home corrige aussi plusieurs problèmes de lecture vidéo pour les possesseurs de caméras de surveillance. Sur iPhone, la navigation dans l’historique des événements devient plus fiable, tandis que les smartphones Android pliants ne devraient plus rester bloqués sur un écran de chargement lors du passage entre les deux formats d'affichage.
Du côté de Gemini pour la maison, Google améliore la compréhension des demandes de transfert de musique d'une pièce à l’autre. L’assistant distingue également plus efficacement les minuteurs classiques de ceux destinés à arrêter la lecture musicale.
Google promet enfin de mettre un terme à un comportement assez agaçant : certaines enceintes pouvaient annoncer spontanément qu’elles n’avaient pas compris une demande, alors que personne ne leur avait adressé la parole.
Ces ajustements s’inscrivent dans une série de mises à jour destinées à améliorer la fiabilité de Google Home, après plusieurs mois marqués par des bugs parfois surprenants.
Les nouveautés sont en cours de déploiement. Google prévient toutefois que certaines fonctions peuvent mettre un peu de temps à apparaître, même lorsque l’application est déjà à jour.
- Un logiciel compatible avec de nombreux appareils connectés Google
- Des outils complets associés à des commandes simples
- Une interface intuitive adaptée à tous les publics