Dans ses notes de mise à jour du 29 octobre, Google annonce la prise en charge des données énergétiques remontées par les prises connectées et les compteurs compatibles avec le protocole Matter.

Concrètement, lorsqu’un appareil prend en charge cette fonction, Google Home peut désormais afficher deux informations : sa puissance électrique instantanée, exprimée en milliwatts (mW), et sa consommation cumulée, en kilowattheures (kWh).

Les mesures apparaissent directement sur la vignette de l’appareil et dans son écran de contrôle. Plus besoin, donc, de jongler systématiquement entre Google Home et l’application du fabricant pour consulter ces informations.

En branchant un appareil électrique sur une prise connectée compatible, on peut observer sa consommation lorsqu’il fonctionne, mais aussi vérifier ce qu'il continue de tirer sur le réseau lorsqu’il semble éteint. Une manière de mieux identifier certains équipements énergivores, notamment ceux que l’on laisse branchés toute la journée.

Attention toutefois, Google Home ne mesure pas lui-même la consommation électrique. L'application se contente d’afficher les informations transmises par les équipements Matter capables de les fournir. Toutes les prises connectées ne sont donc pas concernées, même lorsqu’elles sont compatibles avec ce protocole.

Autre limitation importante : cette nouveauté est pour le moment annoncée sur Android uniquement. Google ne précise pas quand elle sera proposée dans la version iOS.

La mise à jour ajoute également un raccourci permettant de régler rapidement les thermostats compatibles sur une température plus économe en énergie. Une fonction particulièrement bienvenue à l’approche de l’hiver.