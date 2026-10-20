Le problème a été documenté par 9to5Google, qui a lui-même constaté des volumes de données surprenants sur l’une de ses Google Home Speaker.

En seulement 24 heures, une enceinte en sommeil, qui n’avait servi ni à écouter de la musique ni à interroger Gemini, a téléchargé 17 Go de données. Près de 10 Go ont même été récupérés vers 3 heures du matin. Quelques jours auparavant, le même appareil avait consommé 41 Go en une seule journée, pour un total de 132 Go sur trente jours.

D'autres utilisateurs rapportent des situations similaires, avec des volumes parfois encore plus importants. Ces téléchargements peuvent poser problème aux foyers disposant d’une connexion plafonnée en données, ou lorsqu’un routeur mobile sert à connecter les appareils domestiques.

Pour autant, toutes les enceintes ne semblent pas concernées. 9to5Google a comparé ses observations avec un autre exemplaire installé dans un logement différent : celui-ci n’avait téléchargé que 2 Go au cours du mois précédent.

L'origine du bug reste inconnue. Une hypothèse évoque des tentatives répétées de téléchargement d'une mise à jour logicielle qui ne parviendrait pas à s’installer. Mais Google n'a pas confirmé cette explication.