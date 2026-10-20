La nouvelle Google Home Speaker est touchée par un bug provoquant d’importants téléchargements en arrière-plan sur certains exemplaires. Google a reconnu le problème et commencé à déployer un correctif pour mettre fin à cette consommation inhabituelle de données.
Une enceinte connectée qui joue de la musique, répond aux questions et pilote les lumières de la maison, rien de bien étonnant, c’est même pour cela qu’on l’achète. Mais une enceinte qui télécharge des dizaines de gigaoctets alors que personne ne lui demande quoi que ce soit, voilà qui est plus inhabituel. Depuis plusieurs jours, des propriétaires de la nouvelle Google Home Speaker constatent une activité réseau particulièrement importante, même lorsque leur appareil reste inutilisé. Certains ont découvert plusieurs centaines de gigaoctets consommés en quelques semaines.
Des téléchargements massifs, même lorsque l’enceinte ne fait rien
Le problème a été documenté par 9to5Google, qui a lui-même constaté des volumes de données surprenants sur l’une de ses Google Home Speaker.
En seulement 24 heures, une enceinte en sommeil, qui n’avait servi ni à écouter de la musique ni à interroger Gemini, a téléchargé 17 Go de données. Près de 10 Go ont même été récupérés vers 3 heures du matin. Quelques jours auparavant, le même appareil avait consommé 41 Go en une seule journée, pour un total de 132 Go sur trente jours.
D'autres utilisateurs rapportent des situations similaires, avec des volumes parfois encore plus importants. Ces téléchargements peuvent poser problème aux foyers disposant d’une connexion plafonnée en données, ou lorsqu’un routeur mobile sert à connecter les appareils domestiques.
Pour autant, toutes les enceintes ne semblent pas concernées. 9to5Google a comparé ses observations avec un autre exemplaire installé dans un logement différent : celui-ci n’avait téléchargé que 2 Go au cours du mois précédent.
L'origine du bug reste inconnue. Une hypothèse évoque des tentatives répétées de téléchargement d'une mise à jour logicielle qui ne parviendrait pas à s’installer. Mais Google n'a pas confirmé cette explication.
Google déploie un correctif pour ses nouvelles enceintes
Interrogé, le constructeur a reconnu l’existence du problème et indiqué qu’un correctif était déjà en cours de déploiement. Il n’a toutefois précisé ni la cause exacte du dysfonctionnement, ni le nombre d’appareils concernés.
Les premiers retours semblent encourageants. Sur Reddit, un propriétaire explique que son enceinte a cessé de télécharger plusieurs dizaines de gigaoctets par jour après un redémarrage automatique. Ce témoignage ne suffit cependant pas à confirmer que la correction est déjà disponible pour tous les utilisateurs.
La Google Home Speaker, commercialisée en France depuis juin, est la première enceinte du constructeur pensée spécialement pour Gemini. Elle dispose notamment d’un processeur dédié au traitement de l’intelligence artificielle et bénéficie régulièrement de mises à jour automatiques.
Si vous possédez ce modèle, vous pouvez vérifier sa consommation de données depuis l’interface de votre routeur ou les outils de suivi proposés par votre fournisseur d’accès. Avec un réseau Nest Wi-Fi, l’application Google Home permet également de consulter les graphiques d’utilisation de chaque appareil.
Précisons enfin que ces chiffres concernent principalement des téléchargements depuis les serveurs de Google, et non un transfert massif de données personnelles vers l'extérieur.
Pour l’heure, mieux vaut donc surveiller la consommation réseau de son enceinte plutôt que de s’inquiéter pour ses conversations avec Gemini. Et attendre que le correctif parvienne à tous les appareils concernés.