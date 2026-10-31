Ma maison commence à ressembler à un petit catalogue de la domotique. Entre les ampoules Philips Hue et WiZ, les chauffages Dreo, les prises connectées, l’aspirateur robot et les différents capteurs, tout ce petit monde cohabite dans Home Assistant. Cette plateforme open source me permet de centraliser les équipements de différentes marques, sans avoir à passer d’une application à l'autre.

C'est pratique, mais Home Assistant peut aussi se transformer en une belle usine à gaz. Il faut parfois fouiller dans les paramètres pour créer une automatisation ou retrouver le réglage dont on a besoin. Alors, quand j’ai découvert qu’il était possible de connecter une intelligence artificielle à mon installation, je me suis demandé si elle pouvait me simplifier la vie.

Depuis sa mise à jour 2026.10, dont nous avions présenté les nouveautés sur Clubic, Home Assistant facilite la connexion d’assistants comme ChatGPT ou Claude grâce au protocole MCP. Celui-ci permet à une IA d’utiliser les outils d’autres services, sans avoir besoin de tout réinventer.

Pour mon expérience, j'ai choisi Claude, l’assistant d’Anthropic, qui accepte les connecteurs MCP personnalisés, y compris sur son offre gratuite. Voyons ce que cela donne dans une vraie maison.