Si FlashProve présente, pour l’heure, assez peu d’intérêt pour le grand public, il pourrait s’avérer précieux pour les professionnels : Anthropic cite notamment « les évaluateurs indépendants qui testent les modèles d'IA avant et après leur mise en production doivent s'assurer que le modèle évalué est bien celui qui est utilisé » ou encore les « clients qui utilisent un modèle via un service de routage tiers (qui) souhaitent avoir la garantie que les jetons proviennent du modèle pour lequel ils ont payé. » Les régulateurs et les développeurs pourraient également être intéressés.