D'où une série d'outils taillés pour ces nouveaux assistants, présents dans la version 2027 de l'Enterprise Platform de MariaDB. Parmi eux, AI Retrieval permet aux agents de puiser dans des documents et des données à jour. Il traduit une question posée en langage courant en requête de base de données, uniquement en lecture, sans rien pouvoir modifier. Agent Memory donne aux agents un carnet de notes qui survit d'une session à l'autre, pour reprendre une longue tâche là où ils l'avaient laissée. Et le Semantic Cache reconnaît une question déjà posée, même reformulée, et ressort la réponse plus vite et à moindre coût. Les développeurs ne sont pas oubliés, puisque des plugins glissent l'expertise maison dans des assistants de code comme Claude Code ou Codex, avec la promesse d'un code juste du premier coup.