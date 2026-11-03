Dans ces communautés, le jeu vidéo devient une scène de théâtre au service de l'extrémisme. Les joueurs y reproduisent l'organisation d'un groupe terroriste, ses symboles et ses récits, c'est-à-dire la façon dont il raconte et justifie sa cause. Ils vont jusqu'à rejouer des attentats. Ce qui ressemble d'abord à une simple partie peut ensuite se structurer. Des contenus de propagande sont fabriqués puis diffusés, et l'on cherche à attirer de nouveaux membres, mineurs compris. Europol considère qu'en plongeant les joueurs dans ces idéologies à travers une expérience interactive, où l'on agit au lieu de simplement regarder, ces communautés contribuent à la radicalisation.