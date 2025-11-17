Les plateformes concernées sont multiples. Si Europol n'a pas souhaité livrer leur identité, on retrouve dans le lot des hébergeurs de vidéos à la demande, des espaces de streaming en direct, et des forums communautaires de joueurs qui, tous, servent de relais. Certains comptes adoptent même une apparence anodine pour mieux passer sous les radars, quand d'autres affichent sans complexe des pseudonymes ou avatars rendant hommage à des terroristes notoires.