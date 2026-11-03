Foire aux questions

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Qu’appelle-t-on un modèle à poids ouverts et en quoi diffère-t-il d’un modèle propriétaire ?

Un modèle à poids ouverts est un modèle d’IA dont les paramètres (les « poids » appris à l’entraînement) sont accessibles, ce qui permet de le télécharger et de l’exécuter sur sa propre infrastructure. À l’inverse, un modèle propriétaire (ou « fermé ») n’expose généralement pas ses poids et s’utilise surtout via un service hébergé par l’éditeur. Cette différence change la maîtrise technique : déploiement, configuration, optimisation matérielle et politiques de conservation des données. Elle influe aussi sur les coûts, car on remplace une facturation à l’usage (API) par des coûts d’infrastructure et d’exploitation (GPU, énergie, maintenance). Enfin, elle facilite la spécialisation (fine-tuning, adaptation au domaine) quand la licence et les outils le permettent.

Pourquoi l’utilisation d’une API d’IA peut-elle coûter cher à grande échelle, même pour des tâches simples ?

Une API facture typiquement au volume de traitement, souvent corrélé au nombre de tokens (texte en entrée/sortie) et au modèle choisi. Quand une action simple (classer, extraire, valider) est répétée des millions de fois, le coût unitaire faible devient un poste budgétaire majeur. La facture peut aussi grimper si le modèle produit plus de texte que nécessaire ou s’il faut plusieurs tentatives pour obtenir un résultat exploitable. À cela s’ajoutent des contraintes opérationnelles : latence réseau, quotas, disponibilité du service et dépendance à la politique tarifaire du fournisseur. D’où l’intérêt de réserver les modèles les plus chers aux étapes où leur gain de qualité est réellement déterminant.

Que fait un logiciel d’orchestration (harness) pour des agents d’IA, et pourquoi est-ce stratégique ?

Un logiciel d’orchestration pilote l’exécution d’un agent : il découpe une tâche en étapes, choisit quel modèle appeler, et décide quand utiliser des outils (CRM, base de données, RPA, moteurs de recherche internes). Il gère aussi des garde-fous : permissions, limitations d’actions, vérifications de résultats, et traçabilité des décisions. Cette couche est stratégique car elle conditionne la fiabilité globale : un modèle moyen bien orchestré peut être plus utile qu’un modèle excellent mal encadré. Elle permet également d’optimiser les coûts en routant automatiquement les tâches routinières vers des modèles moins chers et en escaladant vers un modèle de pointe seulement en cas d’incertitude. Enfin, elle structure l’historique d’exécution (actions, outils, sorties), ce qui facilite audit, conformité et amélioration continue.