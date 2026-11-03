Sprout propose de remplacer la carte mère de certains anciens iPod pour moderniser leur connectique et leurs fonctions. La molette et l’écran restent, tandis que le streaming pourrait faire parti des possibilités à confirmer au lancement.
Un iPod à écran monochrome, des AirPods dans les oreilles et une bibliothèque musicale transférée par USB-C : voilà le mélange des époques que prépare Sprout. Développé par le studio londonien Certain Things, le projet veut remettre plusieurs anciens baladeurs Apple en service. Il faudra toutefois patienter : la campagne de financement n’est pas encore lancée.
La même molette, de nouvelles possibilités
Sprout conserve le boîtier, l’écran et les commandes du baladeur. À l’intérieur, une nouvelle carte mère et une interface réécrite permettent de retrouver une navigation familière. Selon son concepteur, le remplacement ne nécessite aucune soudure et reste réversible. Il faudra néanmoins ouvrir l’appareil et manipuler ses composants.
Les deux variantes annoncées, Sprout Pico et Sprout Pi, proposent du Bluetooth pour les écouteurs et enceintes sans fil, du Wi-Fi, ainsi qu’un port USB-C pour la recharge et le transfert des fichiers. Un emplacement microSD accepte jusqu’à 2 To de stockage. La prise casque reste utilisable, avec un nouveau convertisseur numérique-analogique.
Pour la musique locale, le projet prévoit le transfert par glisser-déposer et la lecture des formats MP3, AAC, ALAC, FLAC et Opus. Le Wi-Fi sert notamment à télécharger des podcasts, y compris sur Sprout Pico, pour les écouter ensuite hors ligne.
L’autonomie pourrait également redonner de l’intérêt à ces appareils. Le studio vise 20 heures de lecture Bluetooth avec une batterie de 1 200 mAh sur l’iPod mini, et 40 heures avec une batterie de 2 500 mAh sur les modèles plus grands. Ces chiffres correspondent à des objectifs fondés sur des essais de prototypes, pas à des mesures indépendantes.
Spotify est annoncé, mais pas pour tous les modèles
Tous les anciens iPod ne sont toutefois pas concernés. Sprout Pico vise les iPod mini de première et deuxième génération, ainsi que les iPod de troisième et quatrième génération à écran monochrome. Sprout Pi, destiné au streaming et aux applications, est réservé à ces deux dernières générations. Les mini ne bénéficient donc pas de la promesse Spotify.
Cette version Pi ajoute un module de calcul Raspberry Pi et fonctionne sous Linux. Le studio présente des démonstrations de Spotify, d’Apple Music et d’AirPlay, mais précise qu’il s’agissait encore de preuves de concept en septembre 2026. Les interfaces des services pouvant évoluer, leur disponibilité lors de la commercialisation pourrait différer.
Autre élément intéressant pour la seconde vie du baladeur : le matériel et le logiciel sont annoncés sous licences ouvertes. Les schémas, fichiers de conception et sources doivent être publiés avant la fin de la campagne, ce qui pourrait permettre à une communauté de contribuer à leur évolution.
La page Crowd Supply ne donne encore ni prix ni calendrier de livraison. L’intérêt du projet dépendra donc beaucoup du coût de la transformation et de la fiabilité du streaming. La molette a déjà traversé les années ; la connexion aux plateformes devra, elle aussi, tenir dans la durée.