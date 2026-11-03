Autre élément intéressant pour la seconde vie du baladeur : le matériel et le logiciel sont annoncés sous licences ouvertes. Les schémas, fichiers de conception et sources doivent être publiés avant la fin de la campagne, ce qui pourrait permettre à une communauté de contribuer à leur évolution.



La page Crowd Supply ne donne encore ni prix ni calendrier de livraison. L’intérêt du projet dépendra donc beaucoup du coût de la transformation et de la fiabilité du streaming. La molette a déjà traversé les années ; la connexion aux plateformes devra, elle aussi, tenir dans la durée.