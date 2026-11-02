QLED, Neo QLED, OLED, Micro RGB… Après des années à multiplier les appellations commerciales, Samsung envisagerait de revoir la présentation de ses téléviseurs haut de gamme. Une simplification bienvenue sur le papier, mais qui pourrait rendre les différences technologiques encore moins évidentes pour les acheteurs.
Et si les noms des téléviseurs Samsung devenaient beaucoup plus simples ? Selon le média sud-coréen ETNews, qui cite plusieurs sources de l'industrie, le fabricant travaillerait à une nouvelle organisation de son catalogue pour 2027.
L'idée serait de ne plus mettre en avant les appellations Neo QLED, OLED ou Micro RGB pour différencier ses téléviseurs, mais de les regrouper sous trois dénominations : AI TV Basic, AI TV Plus et AI TV Ultra. Une approche qui rappelle la hiérarchie des smartphones Galaxy S et qui marquerait une rupture avec la stratégie marketing adoptée depuis des années par Samsung.
Basic, Plus et Ultra : trois noms pour simplifier le catalogue
D'après ETNews, la famille Ultra regrouperait les téléviseurs les plus sophistiqués, notamment certains modèles OLED et Micro RGB. À l'autre extrémité, Basic accueillerait principalement des téléviseurs MiniLED plus accessibles. Le positionnement exact de Plus reste à préciser, tandis que les Crystal UHD d'entrée de gamme resteraient en dehors de cette réorganisation.
Ce changement de noms s'inscrirait dans une évolution industrielle plus profonde. Comme nous l'expliquions en septembre sur Clubic, Samsung réduirait fortement sa production de téléviseurs LCD à points quantiques, avec un possible arrêt des Neo QLED à partir de 2028. ETNews évoque désormais une fin de leur production de masse après 2027. La nouvelle nomenclature pourrait ainsi préparer le terrain à la disparition de ces LCD à quantum dots, sans remettre en cause l'OLED, y compris le QD-OLED qui repose pourtant lui aussi sur des points quantiques.
Des noms plus simples, mais des différences toujours importantes
Cette nouvelle classification ne résoudrait pourtant pas toutes les difficultés. Selon une source industrielle citée par ETNews, les futures gammes ne seraient d'ailleurs pas strictement délimitées par les technologies utilisées.
Un téléviseur OLED et un modèle LCD à rétroéclairage RGB pourraient ainsi appartenir à la même famille Ultra, tout en présentant des caractéristiques différentes, notamment en matière de contraste, de luminosité ou d'angles de vision. Pour savoir ce que l'on achète réellement, les fiches techniques et les tests resteraient donc indispensables.
Derrière cette réorganisation se dessinerait également une stratégie commerciale plus ambitieuse. Toujours selon ETNews, Samsung viserait plus de 40 millions de téléviseurs expédiés en 2027. Des observateurs du secteur évoquent aussi la possibilité de vendre davantage d'appareils avec des marges réduites, puis de développer les revenus issus de services d'intelligence artificielle par abonnement. Une perspective qui reste toutefois hypothétique.
Samsung n'a pour l'heure confirmé ni cette nouvelle nomenclature ni son éventuelle application aux marchés européens. Si le projet se concrétise, les acheteurs pourraient bientôt naviguer dans un catalogue aux noms beaucoup plus simples, sans que les différences entre les technologies d'affichage soient devenues moins importantes.