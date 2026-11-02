Ce changement de noms s'inscrirait dans une évolution industrielle plus profonde. Comme nous l'expliquions en septembre sur Clubic, Samsung réduirait fortement sa production de téléviseurs LCD à points quantiques, avec un possible arrêt des Neo QLED à partir de 2028. ETNews évoque désormais une fin de leur production de masse après 2027. La nouvelle nomenclature pourrait ainsi préparer le terrain à la disparition de ces LCD à quantum dots, sans remettre en cause l'OLED, y compris le QD-OLED qui repose pourtant lui aussi sur des points quantiques.