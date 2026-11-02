Les pirates ont exploité une faille du programme chargé d’envoyer les vidéos aux écrans LED, et non les panneaux un par un, a expliqué un représentant du groupe au site d’information égyptien The Cairo Report. Avec un balayage automatique d’environ deux heures, les quatre membres de l’équipe disent avoir repéré des milliers de systèmes accessibles depuis de simples pages web, sans la moindre protection. « Après l’avoir exploitée, nous avons obtenu l’accès à des systèmes d’affichage dans plusieurs pays, pas seulement en Égypte », souligne ce représentant.

À l’en croire, les entreprises dépensent des millions dans leurs infrastructures, puis laissent leurs écrans publicitaires connectés à Internet sans protection élémentaire. Les membres de Leakers$ disent ne réclamer ni dons ni rançon, et reprochent aux grands médias de présenter ce genre d’opérations en attaques sophistiquées ou commanditées par un État. « N’importe qui avec deux neurones » aurait pu mener celle-ci, assurent-ils sur Telegram.

Les pirates de panneaux numériques profitent souvent de mots de passe par défaut que les exploitants n’ont jamais changés. Dans ses recommandations de sécurité publiées en 2024, l’association américaine des afficheurs OAAA demande à ses membres de ne jamais se contenter des mots de passe fournis par les fabricants d’écrans. En France, la DGCCRF adresse ce conseil aux particuliers, et leur recommande de changer le mot de passe par défaut de chacun de leurs objets connectés, jusqu’à leur téléviseur.

Ces écrans mal protégés attirent aussi des pirates amateurs. Au Maroc, la police de Fkih Ben Salah a arrêté trois jeunes de 16 à 20 ans en octobre 2025, soupçonnés d’avoir pris la main sur les panneaux électroniques d’un laboratoire d’analyses et d’un hôtel pour afficher des propos contraires à la pudeur.