L'enquête porte notamment sur le pouvoir que NVIDIA pourrait exercer en contrôlant ce canal de diffusion des modèles, selon Reuters. CNBC a également confirmé l’existence de l’enquête auprès d'une autre source. Aucune infraction au droit de la concurrence n’est établie à ce stade.

Les autorités examinent plus largement les acquisitions, investissements et pratiques commerciales du groupe. Elles s’intéressent notamment à l’accord de 17 milliards de dollars conclu avec Groq en décembre 2025, qui prévoit une licence technologique non exclusive et le recrutement de nombreux salariés, sans rachat de l’entreprise. Les enquêteurs chercheraient à savoir si certains clients obtenaient davantage de puces NVIDIA en achetant aussi ses équipements réseau et des processeurs Groq.

Deux autres acquisitions sont par ailleurs scrutées : celles de Run:ai, dont les logiciels répartissent les ressources des puces graphiques, et de SchedMD, qui développe un logiciel libre pour organiser le travail de grands ensembles de serveurs. De quoi occuper quelques neurones naturels à Washington…