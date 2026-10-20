Avant même sa sortie officielle, TorchNeuron a trouvé preneur dans des secteurs comme la vidéo, la robotique, la voiture autonome, le traitement de la parole, la finance, les grands modèles de langage comme ChatGPT, ou encore les world models, ces IA qui apprennent à simuler le monde physique. La société Cartesia, qui conçoit des IA capables d'interagir avec leur environnement comme un humain, à commencer par la conversation, a fait tourner sur Trainium la chaîne logicielle qui produit les réponses de ses modèles, en ne retouchant son code qu'à la marge. La santé s'y met aussi. Le Lieber Institute for Brain Development, plus grand institut de recherche dédié aux traitements des troubles neuropsychiatriques comme la schizophrénie, mobilise l'IA pour dénicher de nouveaux médicaments. Il s'intéresse notamment aux simulations de dynamique moléculaire, qui reproduisent le mouvement des molécules atome par atome mais engloutissent des quantités colossales de calcul. Grâce à TorchNeuron, l'institut teste sur Trainium des IA capables de les accélérer, voire de les remplacer.