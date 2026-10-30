Vous êtes passé à côté d’une affaire ! Enfin si vous aviez eu 59,7 millions de dollars à dépenser… Un peu de place chez vous et une offre d’électricité costaude. Sur eBay, un revendeur américain basé dans le Minnesota vendait encore récemment un supercalculateur décommissionné. Ce dernier comprenait pas moins de 300 baies regroupant un total de 9 600 GPUs NVIDIA A100 et 4 200 CPUs AMD Ryzen « Rome ».

Le tout pouvait être livré gratuitement par FedEx, mais sans aucun retour accepté. Compte tenu du volume de matériel livré, on comprend facilement pourquoi.