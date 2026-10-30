Core 4 Solutions, un revendeur américain de matériel informatique, a mis en ligne une annonce eBay pour la vente d’un supercalculateur NVIDIA décommissionné. Pour la bagatelle de 60 millions de dollars, il était possible de mettre la main sur 300 baies comprenant notamment 9 600 GPUs. L’annonce a depuis été retirée.
Vous êtes passé à côté d’une affaire ! Enfin si vous aviez eu 59,7 millions de dollars à dépenser… Un peu de place chez vous et une offre d’électricité costaude. Sur eBay, un revendeur américain basé dans le Minnesota vendait encore récemment un supercalculateur décommissionné. Ce dernier comprenait pas moins de 300 baies regroupant un total de 9 600 GPUs NVIDIA A100 et 4 200 CPUs AMD Ryzen « Rome ».
Le tout pouvait être livré gratuitement par FedEx, mais sans aucun retour accepté. Compte tenu du volume de matériel livré, on comprend facilement pourquoi.
Près de 60 millions de dollars… L’une des annonces eBay les plus chères
Dans le détail, on apprend que ces racks proviennent d’un hyperscaler ayant selon toute vraisemblance été mis à jour vers du matériel plus récent. Ces baies s’appuient en effet sur des accélérateurs NVIDIA A100 40 Go SXM4 basés sur l’architecture Ampere. Ils ne sont donc plus de toute première fraîcheur, les cartes NVIDIA Ampere ayant été lancées en 2020.
Quoi qu’il en soit, et comme le rapporte VideoCardz, chacune de ces 300 baies contient quatre « compute nodes » équipés chacun de huit GPUs, et de tout le dispositif nécessaire à leur mise en réseau. On y trouve également 2 processeurs AMD Ryzen « Rome » à 64 cœurs, 1 To de mémoire vive DDR4 et 8 cartes réseau ConnectX-6 à 200 Gb/s.
9 600 GPU, 4 200 CPU… Et 1 400 To de RAM totale combinée
La configuration complète du supercalculateur mis en vente comportait donc un grand total de 268 800 cœurs CPU sous architecture Zen 2, mais aussi 384 To de mémoire vidéo HBM2 et environ 1,4 Po (pétaoctet, soit 1 400 To) de mémoire vive totale combinée… En plus des 9 600 GPUs évoqués plus haut, pour un prix de revient à environ 6 210 dollars par GPU (même si cette estimation à la truelle comprend le prix des CPUs, de la RAM et du reste du matériel). Une broutille.
VideoCardz s’est d’ailleurs amusé à faire le calcul, les 59,7 millions de dollars réclamés pour ce supercalculateur permettraient d’acheter environ 7 500 GeForce RTX 5090 à leur prix actuel (délirant), ou 29 865 d’entre elles à leur prix initial (1 999 dollars à leur lancement). Cela dit quelque chose de la flambée de leurs tarifs, mais ça, c’est un autre sujet.