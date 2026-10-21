Le retrait de Microsoft ne signifie pas pour autant l'abandon définitif du centre de données. Nscale affirme poursuivre son développement et rechercher d'autres solutions d'alimentation électrique. Aucune alternative permettant de respecter le calendrier initial n'a toutefois été confirmée.



De son côté, Microsoft précise que cette décision concerne uniquement le site de Loughton. Le groupe maintient ses autres collaborations avec Nscale, notamment sur des infrastructures d'IA en Norvège.



L'affaire illustre néanmoins un problème qui dépasse largement les deux entreprises. Alors que les géants technologiques multiplient les investissements dans des centres de données toujours plus puissants, les réseaux électriques ne peuvent pas nécessairement suivre le même rythme.



Les GPU peuvent être commandés en quelques mois, mais les infrastructures nécessaires pour les alimenter demandent parfois des années de travaux. À Loughton, la course à l'intelligence artificielle vient ainsi de se heurter à une limite très concrète : sans électricité, même les supercalculateurs les plus ambitieux restent à l'arrêt.