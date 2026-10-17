Baptisé EliteBoard G2a, le PC HP entièrement intégré à un clavier n'est pas encore distribué en France, mais le prix américain devrait déjà dissuader la majorité des utilisateurs.
Vous vous souvenez de ce que Stéphane avait appelé la résurrection du Commodore 64 chez HP ? Eh bien, la machine est non seulement prête, mais elle entre en phase de commercialisation. Hélas, à un tarif tout à fait conforme aux délires que l’on connaît ces derniers temps, selon la version, entre 3 000 et 4 000 dollars.
Quand le PC s’intègre entièrement dans le clavier
Donc revenons un peu en arrière. Nous sommes en tout début d’année et si l’inflation sur la RAM et la NAND est déjà une réalité, elle n’atteint pas encore les chiffres complètement dingues d'aujourd'hui.
À l’époque, Stéphane nous parle de l’EliteBoard signé HP. Une machine singulière qui fait indiscutablement penser à de nombreux ordinateurs personnels des années 80 : le clavier, plus massif qu’un modèle ordinaire, regroupe en réalité tout ce qui fait un PC. À l’exception, bien sûr, de la souris et du moniteur, nous ne parlons effectivement pas d’un portable.
De fait, l'EliteBoard rappelle les Atari ou autres Amiga que certains d’entre vous ont pu connaître. L’idée de ce tout-en-un n’est toutefois pas de faire un clin d’œil nostalgique aux amateurs. Il s’agit pour HP d’engager une réflexion plus large sur la simplicité, l’encombrement réduit et la redéfinition de ce qu’est réellement un PC de travail en 2026.
En dehors de cette annonce, l'EliteBoard G1a – la première version donc – n’avait pas fait tant de bruit que cela. Est-ce à dire que HP cherchait simplement à tester le marché ?
Des prix complètement fous
Aujourd’hui, nous avons toutefois vent d’une seconde mouture. C’est la preuve que la première version avait au moins connu un succès d’estime que HP se sent de poursuivre dans cette voie.
Hélas pour nous, l’EliteBoard G2a – non, le nom n’est pas d'une originalité folle – n'est clairement pas destiné à nos maigres bourses. Il faut dire que la machine arbore une fiche technique impressionnante en se basant sur le remplacement des valeureux AMD Ryzen AI PRO 300 par les plus récents AMD Ryzen AI PRO 400, la génération Gorgon Point.
La machine conserve les dimensions du précédent modèle, c’est-à-dire 358,1 x 118,7 x 17,9 millimètres pour un poids d’environ 670 grammes. Malgré ce petit volume, elle intègre deux emplacements SO-DIMM pour de la DDR5-5600 et l’espace de stockage est confié à un port M.2 compatible PCIe 5.0, même si HP se contente de livrer des configurations en PCIe 4.0, pour le moment.
Puisque nous parlons de variété des configurations, il faut savoir que trois variantes sont ainsi proposées. La première, à base de Ryzen AI 5 PRO 435 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, est à un peu plus de 3 000 dollars. La seconde, conçue avec la même puce, passe à un peu plus de 3 800 dollars du fait des 32 Go de DDR5 (le SSD reste identique).
Enfin, la plus puissante des configurations intègre un Ryzen AI 7 PRO 450 qui se distingue par ses 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU (contre 6 + 4 sur le 435). Il garde les 32 Go de DDR5 et le SSD de 512 Go, mais vient encore alourdir la note : on dépasse ici les 4 150 dollars. En d’autres termes, si l’idée est bonne, elle est réservée à un public fortuné, mais vous ne devriez plus vraiment être étonnés compte tenu de la situation actuelle.