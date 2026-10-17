Donc revenons un peu en arrière. Nous sommes en tout début d’année et si l’inflation sur la RAM et la NAND est déjà une réalité, elle n’atteint pas encore les chiffres complètement dingues d'aujourd'hui.

À l’époque, Stéphane nous parle de l’EliteBoard signé HP. Une machine singulière qui fait indiscutablement penser à de nombreux ordinateurs personnels des années 80 : le clavier, plus massif qu’un modèle ordinaire, regroupe en réalité tout ce qui fait un PC. À l’exception, bien sûr, de la souris et du moniteur, nous ne parlons effectivement pas d’un portable.

De fait, l'EliteBoard rappelle les Atari ou autres Amiga que certains d’entre vous ont pu connaître. L’idée de ce tout-en-un n’est toutefois pas de faire un clin d’œil nostalgique aux amateurs. Il s’agit pour HP d’engager une réflexion plus large sur la simplicité, l’encombrement réduit et la redéfinition de ce qu’est réellement un PC de travail en 2026.

En dehors de cette annonce, l'EliteBoard G1a – la première version donc – n’avait pas fait tant de bruit que cela. Est-ce à dire que HP cherchait simplement à tester le marché ?