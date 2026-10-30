Si vous effectuez un clic droit sur un fichier ou un dossier dans l'Explorateur, vous devriez désormais découvrir une nouvelle entrée « Personnaliser le menu », qui donne accès à une page de réglages dédiée. Vous pourrez y choisir les commandes à afficher ou à masquer, comme « Envoyer vers », « Imprimer », « Créer un raccourci » ou « Copier en tant que chemin d'accès ». Il sera également possible de modifier la présentation des actions courantes, notamment couper, copier, coller, renommer, partager et supprimer, pour les afficher directement dans le menu plutôt que dans une rangée d'icônes.

Microsoft s'attaque aussi aux commandes ajoutées par les applications installées. Jusqu'ici, celles-ci pouvaient encombrer le menu sans que Windows propose de véritable moyen de les organiser. Désormais, vous pourrez choisir celles qui apparaissent au premier niveau, masquer les entrées inutiles ou les regrouper dans un sous-menu dédié aux extensions d'applications. Les raccourcis de Paint, du Bloc-notes, de Photos et des logiciels tiers pourront ainsi cohabiter sans envahir tout l'espace.

L'éditeur promet également une ouverture plus rapide du menu contextuel . Il faudra toutefois patienter avant de profiter de tous ces changements : leur déploiement est progressif, y compris sur les PC ayant installé la KB5127936.