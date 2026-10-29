Le ray tracing permet aux jeux vidéo de reproduire plus fidèlement les reflets, les ombres et les effets de lumière. Mais cette technologie a un défaut bien connu des joueurs PC : elle demande énormément de puissance de calcul, surtout lorsque les décors sont complexes et que de nombreux objets bougent à l'écran.

Microsoft veut justement s’attaquer à ce problème. Avec une nouvelle version expérimentale de son DirectX 12 Agility SDK, l’entreprise introduit plusieurs technologies destinées à rendre le ray tracing moins gourmand.