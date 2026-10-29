Avec ses nouveaux Horizon 30 Pro, Max et Ultra Max, XGIMI franchit un cap dans la vidéoprojection domestique. Ces trois projecteurs laser RGB promettent une luminosité grimpant à 6 000 lumens ISO, un contraste natif jusqu'à 10 000:1 et une véritable restitution 4K à 120 Hz.
XGIMI poursuit sa montée en gamme à l'occasion de sa nouvelle série. Après avoir popularisé les vidéoprojecteurs tout-en-un faciles à installer, le constructeur s'attaque désormais plus en profondeur au marché du home cinéma exigeant. Sa nouvelle série Horizon 30 veut lier forte luminosité, contraste élevé, souplesse d'installation et performances gaming.
Trois modèles, trois niveaux de luminosité et contraste
Succédant à la série Horizon 20, les Horizon 30 Pro, Max et Ultra Max font leur apparition au catalogue du fabricant chinois. Une fois n'est pas coutume chez XGIMI, ils utilisent tous les trois une source lumineuse triple laser RGB, associant directement les trois couleurs primaires.
XGIMI annonce 110 % de couverture de l'espace BT.2020 et une précision colorimétrique avec un Delta E inférieur à 0,8. Des performances ambitieuses, que nous aurons prochainement l'occasion de vérifier.
Si le Horizon 30 Pro offre jusqu'à 4 800 lumens ISO, et un contraste annoncé de 8 000:1, son grand frère le 30 Max, annnonce monter à 5 300 lumens ISO pour un contraste de 9 000:1. Le cador de la gamme, le HORIZON 30 Ultra Max annonce quant à lui une luminosité maximale de 6 000 lumens ISO pour un contraste natif grimpant à 10 000:1.
Enfin, il faut bien accepter quelques compromis. Si l'utilisateur souhaite privilégier la fidélité colorimétrique, en mode cinéma, le Pro descend à 2 300 lumens ISO, le Max à 2 400 et l'Ultra Max à 3 000. En mode lumineux, ces valeurs atteignent respectivement 2 800, 2 970 et 3 500 lumens.
Un double iris pour des noirs profonds
L'autre promesse majeure concerne le contraste. XGIMI revendique jusqu'à 10 000:1 en natif grâce à son système Dual Intelligent Iris. Le fabricant présente notamment jusqu'à cinq ouvertures réglables, de f/2.0 à f/7.0. Cette technologie permet d'adapter la quantité de lumière projetée à l'environnement. L'ouverture maximale fera son travail dans une pièce éclairée, en adoptant une fermeture progressive pour privilégier les tons de noir dans une pièce obscure.
Le fabricant ne précise toutefois pas dans quelles conditions les contrastes natifs ont été mesurés.
De la véritable 4K à 120 Hz
Le constructeur indique que son architecture repose sur deux contrôleurs Texas Instruments DLPC8545. L'intérêt d'une telle architecture est de permettre la restitution effective de la 4K Ultra HD à 120 Hz, plutôt que de simplement accepter le signal entrant à cette fréquence pour le convertir.
Pour les amateurs de cinéma, le 120 Hz présente également un avantage : les films, généralement tournés à 24 images par seconde, peuvent être affichés sans saccades supplémentaires. Chaque image est reproduite cinq fois à intervalles réguliers, ce qui permet de respecter la fluidité d'origine du film, sans avoir besoin d'inventer des images intermédiaires.
Côté audio, le système est assuré par Harman Kardon, comme à l'accoutumée chez XGIMI. La gamme Horizon 30 intègre deux haut-parleurs de 12 watts chacun. Une barre de son peut être la bienvenue pour améliorer l'expérience audio.
Zoom optique et Lens Shift : de vrais arguments pour les cinéphiles
Les Horizon 30 adoptent un objectif X-Master Red Ring Lens, avec une transmission lumineuse annoncée de 99,6 % et un traitement optique à 14 couches.
Surtout, le zoom optique offre un rapport de projection de 1,2:1 à 1,5:1. Une image de 100 pouces peut ainsi être obtenue avec entre 2,66 et 3,32 mètres de recul, sans recourir à une réduction numérique.
Le Lens Shift annoncé atteint environ 50 % horizontalement et environ 130 % verticalement, selon la convention de mesure du constructeur.
XGIMI évoque également six mémoires de position permettant à l'appareil de se rappeler des paramètres de zoom, mise au point et décalage optique. Un atout pour passer d'un programme 16:9 à un film au format CinemaScope 2,35:1 ou 21:9.
Gaming : 240 Hz, FreeSync Premium et 1 ms annoncé
Un vidéoprojecteur, c'est très bien pour regarder des films, mais ça peut également être intéressant pour jouer, et XGIMI n'oublie pas les gamers avec cette nouvelle série Horizon 30.
Nonobstant la 4K UHD à 120 Hz, XGIMI annonce un mode 1080p à 240 Hz pour plus de fluidité, mais également la compatibilité VRR, AMD FreeSync Premium et ALLM.
Le constructeur se targue même d'une latence de seulement 1 ms en 1080p à 240 Hz, mais ne donne pas d'information concernant cette donnée quand l'appareil est en 4K Ultra HD.
Par ailleurs, les trois modèles prennent en charge les technologies Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG, avec un traitement dynamique des contenus HDR.
Quels tarifs pour la série Horizon 30 ?
Les Horizon 30 Pro et Max sont annoncés pour le 1er novembre 2026. Quant à la version Ultra Max, cette dernière arrivera un peu plus tard, le 11 novembre selon le fabricant.
Le Horizon 30 Pro sera commercialisé au prix de 2 499 €, il est disponible en précommande à 1 999 €.
Côté Horizon 30 Max, ce dernier sera commercialisé à 2 799€, il est disponible à la précommande au prix de 2 499 €. Enfin, le Horizon 30 Ultra Max sera vendu au tarif public conseillé de 3 299 €, en précommande, son tarif chute à 2 999 €. Pour ce dernier, deux paires de lunettes 3D sont offertes, ainsi qu'un support au choix, pour installer l'appareil.
Quel avenir pour XGIMI ? Quelles gammes changeront en 2027 ?
Le constructeur nous a teasé une nouvelle catégorie de produits à venir pour le courant de l'année 2027. XGIMI veut "raconter l'histoire autour de la lumière et de la technologie laser", nous indique Julien Labbé, directeur marketing Europe de la marque, sans laisser fuiter plus de détails.
Les lunettes lancées en ce début d'année, les MemoMind, verront une V2 arriver sur le marché en janvier 2027. Par ailleurs, le fabricant entend bien renforcer son positionnement haut de gamme, avec deux nouveaux appareils dans la gamme Titan en 2027. Pour la fin de l'année prochaine, on peut également s'attendre à un renouvellement de la gamme MoGo, avec l'arrivée de la série MoGo 5.
Les prochaines nouveautés du constructeur ne seront pas annoncées avant le CES de Las Vegas, qui se déroulera du 6 au 9 janvier 2027.