Pour les amateurs de cinéma, le 120 Hz présente également un avantage : les films, généralement tournés à 24 images par seconde, peuvent être affichés sans saccades supplémentaires. Chaque image est reproduite cinq fois à intervalles réguliers, ce qui permet de respecter la fluidité d'origine du film, sans avoir besoin d'inventer des images intermédiaires.

Côté audio, le système est assuré par Harman Kardon, comme à l'accoutumée chez XGIMI. La gamme Horizon 30 intègre deux haut-parleurs de 12 watts chacun. Une barre de son peut être la bienvenue pour améliorer l'expérience audio.