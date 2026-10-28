Instagram ne veut plus se limiter à ces courtes vidéos que l’on fait tous défiler machinalement (oui, vous aussi) sur notre smartphone. Le réseau social teste un nouveau format horizontal pouvant atteindre 90 minutes, pour nous inciter à regarder toujours plus de contenus, y compris sur notre téléviseur.
Vous pensiez qu’Instagram se résumait à ces photos, à ces Stories et à ces Reels que l’on enchaîne sans jamais voir le temps passer ? Meta a d’autres ambitions pour sa plateforme, et le réseau social expérimente actuellement un nouveau format baptisé « Features », conçu pour accueillir des vidéos horizontales pouvant durer jusqu’à 90 minutes.
Instagram veut passer à la vidéo longue durée
Interviews, podcasts, émissions humoristiques, contenus plus approfondis… Instagram entend s’ouvrir à des formats traditionnellement associés à un certain YouTube. Un changement de cap notable pour la plateforme qui a largement contribué à populariser les vidéos courtes et verticales.
Pour le moment, l’expérimentation reste limitée. Après une phase d’essai au Brésil, Instagram prévoit d’étendre le dispositif à une sélection de créateurs aux États-Unis, notamment des podcasteurs et des humoristes. Il ne s’agit donc pas encore d’une fonctionnalité accessible à tous.
Bien sûr, Instagram ne compte pas pour autant abandonner les vidéos courtes. Au contraire, le groupe souhaite faire cohabiter les deux formats. Dans l’idée, un court Reel peut servir de porte d’entrée vers une vidéo complète, que l’utilisateur pourra ensuite regarder sans quitter la plateforme. De quoi transformer un extrait découvert au hasard d’un énième scroll, en une séance de visionnage beaucoup plus longue.
Derrière cette évolution, la concurrence avec YouTube devient évidente. Instagram cherche à conserver son audience, mais aussi à offrir davantage de possibilités aux créateurs et aux annonceurs. Meta évoque plusieurs pistes de rémunération, sans avoir encore détaillé de modèle définitif pour ces nouveaux contenus.
Le téléviseur, nouvelle cible d’Instagram
Et si l’idée de regarder une vidéo Instagram de 90 minutes sur son téléviseur peut surprendre au premier abord, elle n’a finalement rien de si étrange. Après tout, c’est déjà ce que nous faisons avec YouTube, où podcasts, interviews et émissions occupent une place de choix sur le grand écran du salon. Alors, pourquoi pas Instagram ?
Meta semble en tout cas bien décidé à profiter de ce nouvel espace pour développer ses contenus horizontaux et faire entrer un peu plus son réseau social dans nos habitudes quotidiennes. Les vidéos longues pourraient ainsi devenir un levier supplémentaire pour installer Instagram (aussi) sur la Smart TV du salon.
Ce n’est pas la première tentative de Meta dans ce domaine. Lancée en 2018, l’application IGTV avait déjà tenté de s’imposer sur le terrain de la vidéo longue avant de disparaître en 2022, mais cette fois, Instagram mise sur une intégration directe à son écosystème. Adam Mosseri reconnaît que cette nouvelle orientation « demandera du temps pour trouver la bonne formule », mais assure que Meta est « pleinement engagé sur le long terme ».
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter