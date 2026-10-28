Ce n’est pas la première tentative de Meta dans ce domaine. Lancée en 2018, l’application IGTV avait déjà tenté de s’imposer sur le terrain de la vidéo longue avant de disparaître en 2022, mais cette fois, Instagram mise sur une intégration directe à son écosystème. Adam Mosseri reconnaît que cette nouvelle orientation « demandera du temps pour trouver la bonne formule », mais assure que Meta est « pleinement engagé sur le long terme ».