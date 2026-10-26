Repérée par Android Authority, la nouveauté apparaît dans la version 9.3 du kit de développement Connect IQ, désormais disponible.

La documentation officielle de Garmin confirme l’arrivée de nouvelles interfaces permettant d’enregistrer des sons depuis le microphone de la montre et de les restituer grâce à son haut-parleur.

Les développeurs peuvent notamment capturer de l’audio en WAV ou en Ogg, avec différentes options de compression et de réduction du bruit. Ils disposent également de commandes pour lancer, interrompre ou reprendre une lecture, ajuster le volume et diffuser des contenus audio.

Concrètement, on peut imaginer une application permettant d’enregistrer rapidement une note vocale après une séance de sport, ou un programme d’entraînement capable de donner des consignes directement depuis le poignet.

Garmin impose toutefois quelques garde-fous. L’enregistrement nécessite une autorisation spécifique et ne peut pas fonctionner lorsque l’application passe en arrière-plan. Pas question, donc, pour un développeur de transformer discrètement la montre en microphone permanent.

Les nouvelles fonctions ne comprennent pas non plus de système de reconnaissance vocale ou de synthèse de la parole prêt à l’emploi.