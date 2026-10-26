Garmin ouvre enfin l’accès au microphone et au haut-parleur de certaines de ses montres connectées aux développeurs d’applications tierces. Une évolution qui pourrait permettre l’arrivée de nouvelles fonctions audio, des mémos vocaux aux indications parlées pendant le sport.
Les montres Garmin savent mesurer une large quantité de données sport et santé, mais elles restent parfois bien plus limitées lorsqu’il s’agit d’installer des applications. Pourtant, certains modèles disposent depuis plusieurs générations d’un microphone et d’un haut-parleur, notamment pour passer des appels ou utiliser un assistant vocal. Des composants que les développeurs indépendants ne pouvaient pas exploiter librement. Avec Connect IQ 9.3, Garmin leur donne enfin accès à ces équipements. Et cela pourrait rendre ses montres nettement plus polyvalentes au quotidien, sans avoir à changer de matériel.
Le microphone des montres Garmin s’ouvre enfin aux applications
Repérée par Android Authority, la nouveauté apparaît dans la version 9.3 du kit de développement Connect IQ, désormais disponible.
La documentation officielle de Garmin confirme l’arrivée de nouvelles interfaces permettant d’enregistrer des sons depuis le microphone de la montre et de les restituer grâce à son haut-parleur.
Les développeurs peuvent notamment capturer de l’audio en WAV ou en Ogg, avec différentes options de compression et de réduction du bruit. Ils disposent également de commandes pour lancer, interrompre ou reprendre une lecture, ajuster le volume et diffuser des contenus audio.
Concrètement, on peut imaginer une application permettant d’enregistrer rapidement une note vocale après une séance de sport, ou un programme d’entraînement capable de donner des consignes directement depuis le poignet.
Garmin impose toutefois quelques garde-fous. L’enregistrement nécessite une autorisation spécifique et ne peut pas fonctionner lorsque l’application passe en arrière-plan. Pas question, donc, pour un développeur de transformer discrètement la montre en microphone permanent.
Les nouvelles fonctions ne comprennent pas non plus de système de reconnaissance vocale ou de synthèse de la parole prêt à l’emploi.
Des montres compatibles, mais aucune révolution immédiate
Cette ouverture concerne plusieurs modèles récents, dont les fēnix 8 et 9, les Forerunner 570 et 970, les Venu 4 et Venu X1, ainsi que certaines montres Enduro et MARQ.
La compatibilité dépend néanmoins des composants présents dans chaque appareil. Une montre référencée dans le SDK ne dispose pas nécessairement de tout l’équipement audio nécessaire.
La Forerunner 970, équipée d’un microphone et d’un haut-parleur</Link>, illustre bien le potentiel de cette évolution. Ces composants, jusqu’ici utilisés pour un nombre limité de fonctions, pourraient désormais servir à des applications développées indépendamment de Garmin.
La marque avait déjà commencé à élargir les possibilités de son écosystème avec l’arrivée de WhatsApp sur certaines montres. Connect IQ 9.3 franchit une étape supplémentaire en donnant directement accès au matériel audio.
Il faudra néanmoins patienter avant d’en profiter. Garmin met aujourd’hui les outils à disposition des développeurs, mais n’annonce aucune application exploitant déjà ces nouvelles capacités.
Le SDK n’est pas soumis à une restriction française particulière, mais les futures fonctions dépendront des modèles compatibles et des applications effectivement publiées sur Connect IQ. Pour les possesseurs de montres Garmin, tout se jouera donc dans les prochaines mises à jour des applications.