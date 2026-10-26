Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un modèle vocal full-duplex et qu’est-ce que ça change par rapport à un assistant vocal classique ?

Un modèle vocal full-duplex peut écouter et parler en même temps, comme lors d’un appel téléphonique, au lieu d’alterner strictement écoute puis réponse. À l’inverse, beaucoup d’assistants fonctionnent en half-duplex : ils attendent la fin de la phrase avant de traiter et répondre. Le full-duplex permet des signaux conversationnels naturels (hésitations, acquiescements, interruptions, relances rapides) et réduit l’effet tour par tour artificiel. Techniquement, cela impose de gérer l’annulation d’écho, la détection de prise de parole et une latence très basse, sinon la conversation devient saccadée ou confuse.

Que signifie entraîner une IA vocale « sans passer par le texte » (speech-to-speech end-to-end) ?

Un système speech-to-speech end-to-end apprend à transformer directement un flux audio d’entrée en audio de sortie, sans étape intermédiaire de transcription (ASR) ni de génération en texte (LLM) suivie d’une synthèse (TTS). L’intérêt est de préserver des informations difficiles à capturer en texte : intonation, rythme, émotions, rires, soupirs ou sarcasme. En contrepartie, l’évaluation et le contrôle deviennent plus complexes, car il est moins évident d’inspecter ce que le modèle a compris sans représentation textuelle. Ces modèles peuvent aussi être plus sensibles aux biais présents dans la voix et au contexte sonore (bruit, accents, chevauchement de paroles).

Pourquoi la capacité à faire tourner un modèle vocal en local sur un MacBook est-elle importante, et quelles limites cela implique ?

Faire tourner un modèle en local signifie que le traitement se fait sur l’appareil, sans envoyer l’audio en continu vers un serveur distant. Cela réduit la latence (réponses plus immédiates) et limite l’exposition des conversations à des risques liés au cloud (collecte, fuites, accès tiers), même si cela ne remplace pas une vraie politique de confidentialité. La contrainte, c’est le budget de calcul et de mémoire : sur un laptop, il faut optimiser le modèle (quantification, streaming, batching limité) pour tenir en RAM/VRAM et rester plus vite que le temps réel. Enfin, les performances annoncées restent difficiles à vérifier sans chiffres standardisés (latence mesurée, consommation, qualité, robustesse) et sans protocole de benchmark comparable entre modèles.