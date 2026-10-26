Faute de preuve, Galaxy Research émet des hypothèses. Une plateforme pourrait gonfler artificiellement le nombre de dépôts qu’elle affiche, avec des allers-retours quasi gratuits. Les chercheurs envisagent aussi un test automatisé laissé en marche par un développeur, dont le script écrirait sur le vrai réseau Bitcoin au lieu d’un réseau d’essai. Leur dernière hypothèse est la plus étrange. Quelqu’un aurait confié un portefeuille Bitcoin à un agent IA autonome, avec pour consigne de passer des transactions.

Les agents IA capables de déplacer de l’argent existent bel et bien. Fin mai, Coinbase a lancé son Agentic Wallet, avec lequel un agent IA peut transférer des fonds ou payer depuis le compte de son propriétaire, sur une simple consigne écrite. Interrogé par Paperjam sur la responsabilité en cas d’erreur d’un agent, un porte-parole de la plateforme a prévenu que ses clients étaient « responsables de ce qu’ils demandent à leurs agents de faire ». Un agent mal réglé, ou laissé libre d’improviser, peut donc répéter une opération identique des dizaines de fois à l’insu de son propriétaire.

Les chercheurs ont proposé un moyen simple de vérifier l’automatisation. D’après leurs calculs, la 27e copie du poème devait apparaître environ 14 heures après la 26e, avec 222 satoshis de frais en moins, si l’expéditeur ne changeait pas de rythme. Avec une publication à l’heure dite, la thèse d’un programme serait renforcée, sans que les chercheurs puissent dire s’il s’agit d’un simple script ou d’une IA. Le poème est en revanche consultable par tous, dans le bloc 971 914 par exemple, et aucune de ses copies ne pourra être effacée de la blockchain.