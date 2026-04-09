John Carreyrou, lauréat du prix Pullitzer et journaliste au New-York Times, a voulu à son tour découvrir l'identité de Satoshi Nakamoto. Et pour ce faire, il s'est concentré sur la figure d'Adam Back, programmateur britannique qui est dans l'aventure Bitcoin depuis le début, et dont les dénégations enregistrées dans le documentaire de la HBO lui semblaient suspectes.

Il a ainsi commencé par analyser le vocabulaire de Satoshi Nakamoto, que l'on retrouve dans ses emails, ses message sur BitcoinTalk ainsi que dans le livre blanc du Bitcoin. « Ma liste a fini par compter plus d’une centaine de mots et d’expressions, occupant plusieurs pages de mon cahier. Parmi ceux qui ont retenu mon attention : "dang" ; "backup", utilisé comme verbe en un seul mot ; "human friendly" ; "on principle" ; "burning the money" ; "abandonware" ; "hand tuned" ; et "partial pre-image" » a-t-il ainsi expliqué.

Il a ensuite utilisé une fonction de recherche avancée sur X pour comparer ce vocabulaire avec les messages postés par la douzaine de personnalités le plus souvent suspectées d'être Satoshi Nakamoto (tout en précisant que toutes n'avaient pas un compte X). Et là, un résultat donnait de très loin les meilleures similitudes : Adam Back.