Le cours du Bitcoin ne cesse de souffrir actuellement. Et c'est dans cette période qu'un holder historique de la crypto décide de jeter l'éponge !
Si on ne connaît pas Satoshi Nakamoto, le créateur légendaire du Bitcoin, on connait plus ou moins l'état de sa fortune. Ayant miné les premiers blocs de la chaîne, on estime qu'il possède au total, sur plusieurs wallets, près de 1,1 million de btc. Après cette figure légendaire, le premier nom connu à avoir accumulé assez de bitcoins pour devenir milliardaire est Owen Gunden. Un homme qui vient de décider de quitter définitivement le jeu !
Owen Gunden liquide tous ses bitcoins, vieux de 14 ans
Si aujourd'hui, on connaît beaucoup de noms qui détiennent une fortune en bitcoins dépassant le milliard, il s'agit pour la plupart de personnes ayant acquis leurs bitcoins bien des années après le début de l'aventure. Ce n'est pas le cas d'Owen Gunden, qui s'est adjugé 11 000 bitcoins en 2011, et les a gardés depuis – faisant de lui le détenteur connu le plus ancien de Bitcoin, devenu milliardaire.
Un titre qu'il abandonne finalement, au bout de 14 ans. Il a en effet commencé à vendre ses bitcoins à partir d'octobre, et vient d'achever la vente de ces 11 000 BTC, dont la valeur aujourd'hui serait de 1,3 milliard de dollars.
Le cours du Bitcoin flirte avec les 80 000 dollars
C'est une page de l'histoire qui se tourne, avec un investisseur présent depuis l'année même où Satoshi Nakamoto a disparu. Et le timing a de quoi interroger, puisqu'Owen Gunden a liquidé sa vieille position le long de la chute du cours de l'or numérique.
Le Bitcoin connaît en effet une baisse significative depuis le record enregistré au début du mois d'octobre, à plus de 125 000 dollars. Après être repassé sous les 100 000 dollars, puis même sous les 90 000 dollars, il a flirté avec les 80 000 dollars en cette fin de matinée. Les « whales » (« baleines », surnom des gros détenteurs de bitcoins) pensent-elles faire face à une chute durable du Bitcoin, et à un début de bear market ?