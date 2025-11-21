Si aujourd'hui, on connaît beaucoup de noms qui détiennent une fortune en bitcoins dépassant le milliard, il s'agit pour la plupart de personnes ayant acquis leurs bitcoins bien des années après le début de l'aventure. Ce n'est pas le cas d'Owen Gunden, qui s'est adjugé 11 000 bitcoins en 2011, et les a gardés depuis – faisant de lui le détenteur connu le plus ancien de Bitcoin, devenu milliardaire.

Un titre qu'il abandonne finalement, au bout de 14 ans. Il a en effet commencé à vendre ses bitcoins à partir d'octobre, et vient d'achever la vente de ces 11 000 BTC, dont la valeur aujourd'hui serait de 1,3 milliard de dollars.