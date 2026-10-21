Mais Emmanuel Macron ne s'en est pas tenu aux pixels mercredi. « Dans ces moments-là, on voit qui aime la France et qui ne l'aime pas », a-t-il glissé, avant de formellement acquiescer lorsqu'il était fut invité par un journaliste à confirmer que Donald Trump étaient parmi ceux qui « parlent mal de notre pays ». « Ces gens m'indisposent », a-t-il ajouté, visiblement très remonté. Dimanche, sur sa plateforme Truth Social, le président américain assurait que la France « brûle », accusait l'immigration et exhortait Paris à fermer ses frontières. Son vice-président, JD Vance, en a rajouté en reprochant aux progressistes occidentaux d'avoir « importé le tiers-monde » en France. Le Hongrois Péter Magyar et le Salvadorien Nayib Bukele ont, eux aussi, livré leur lecture des événements.